درجات الحرارة اليوم الجمعة 23-9-2022 فى مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن كافة درجات الحرارة اليوم الجمعة على مختلف المحافظات والمدن المصرية، تشهد طقس حار رطب على مدن القاهرة الكبرى والوجه البحري و معتدل ليلا، وطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارا ومائل للحرارة ليلا.

وأضافت الأرصاد الجوية، أن نشاط للرياح على مدن القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وتصل سرعتها على العاصمة 16 عقدة، و 17 عقدة على شمال الصعيد.

درجات الحرارة فى القاهرة

ونعرض فى التقرير مؤشرات درجات الحرارة اليوم على ما يقرب من 40 مدينة للدرجة العظمى والصغرى، وتبلغ على القاهرة 33 للعظمى و 23 للصغرى، والعاصمة الإدارية 33 للعظمى و 23 للصغرى.

درجات الحرارة فى الإسكندرية

وتسجل درجات الحرارة اليوم فى الإسكندرية 30 للعظمى و 22 للصغرى، ومرسي مطروح 28 للعظمى و 21 للصغرى، والعريش 31 للعظمى و 21 للصغرى، والإسماعيلية 33 للعظمى و 21 للصغرى.

كما تسجل درجة الحرارة على مدينة العلمين الجديدة 30 للعظمى و 22 للصغرى، وبنها 33 للعظمى و 23 للصغرى، وكفر الشيخ 31 للعظمى و 22 للصغرى، والمنصورة 32 للعظمى و 22 للصغرى.

درجة الحرارة فى مدينة أكتوبر

وتابعت الأرصاد: أن درجة الحرارة اليوم على مدينة أكتوبر 34 للعظمى و 22 للصغرى، ودمنهور 32 للعظمى و 22 للصغرى، وشبين الكوم 33 للعظمى و 22 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة في بورسعيد 31 للعظمى و 23 للصغرى، والسويس 34 للعظمى و 22 للصغرى، وسيوة 33 للعظمى و 20 للصغرى.

وتابعت الأرصاد، أن درجة الحرارة فى طنطا 32 للعظمى و 22 للصغرى، وشلاتين 36 للعظمى و 25 للصغرى، والسلوم 28 للعظمى و 20 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة فى نويبع 36 للعظمى و 22 للصغرى، وحلايب 32 للعظمى و 26 للصغرى والطور 35 للعظمى و 24 للصغرى، ورأس سدر 37 للعظمى و 21 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة فى الفيوم 34 للعظمى و 23 للصغرى، وبني سويف 34 للعظمى و 23 للصغرى، وقنا 37 للعظمى و 22 للصغرى.

درجة الحرارة اليوم

وتبلغ درجة الحرارة على مدن الصعيد فى المنيا 36 للعظمى و 23 للصغرى، وأسيوط 36 للعظمى و 24 للصغرى، وسوهاج 37 للعظمى و 22 للصغرى.

وتسجل درجة الحرارة فى أسوان 40 للعظمى و 26 للصغرى، والوادي الجديد 39 للعظمى و 23 للصغرى، والأقصر 40 للعظمى و 22 للصغرى، وأبو سمبل 39 للعظمى و 25 للصغرى.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على كافة المدن والمحافظات المصرية: