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درجات الحرارة اليوم الجمعة 23-7-2021 في مصر

تسجل درجات الحرارة اليوم فى القاهرة 35 للعظمى و24 للصغرى
عصام عميرة 12:09 ص, الجمعة, 23 يوليو 21 12:09 ص, الجمعة, 23 يوليو 21

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تتراجع درجات الحرارة اليوم الجمعة بشكل طفيف على مختلف المدن المصرية، وفق توقعات هيئة الارصاد الجوية، لتسود أجواء حارة نهارًا، معتدلة ليلا، والرياح نشطة على القاهرة الكبري وتبلغ سرعتها 16 عقدة، مما يقلل من الاحساس بنسبة الرطوبة المرتفعة.

الطقس في السواحل          

وأضافت الأرصاد الجوية ان حالة الطقس على السواحل الشمالية مائلة للحرارة نهارًا، معتدلة ليلا، والرياح نشطة مما يقلل الإحساس بارتفاع الرطوبة ليلا، وعلى جنوب سيناء شديدة الحرارة نهارًا، معتدلة ليلا، والرياح نشطة مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.

الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد فالطقس حار نهارًا، معتدل ليلا، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلا والرياح نشطة، ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصي جنوب البلاد (حلايب وشلاتين وأبو سمبل) على فترات متقطعة.

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درجات الحرارة فى القاهرة

وتعرض هيئة الأرصاد تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة الجمعة، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 35 درجة، والمحسوسة 37 درجة، والصغرى 24 وفي الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 23.

كما تبلغ درجة الحرارة في شرم الشيخ العظمى 38 والصغرى 28، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 28 درجة للصغري، وعلي دمنهور فالعظمى 32 والصغرى 24 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 36 والصغرى 23 درجة.

درجات الحرارة في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الجمعة، في محافظة أسوان 41 درجة للعظمى و28 للصغرى، وعلي محافظة قنا 39 درجة للعظمى و 27 للصغرى، واسيوط 38 لللعظمي و 26 للصغري.

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كما تصل درجات الحرارة الويم في الأقصر 40 للعظمي و27 للصغري، وعلى سوهاج فالعظمي 38 والصغري 26 درجة، وحلايب 33 للعظمي و28 للصغري.

نسبة الرطوبة

وتتوقع الأرصاد، نسبة الرطوبة اليوم علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 80% للعظمي و30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 85 للعظمى، و40 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 40 للعظمى و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى و 15 للصغرى.

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حالة البحرين

وتابعت الأرصاد الجوية، أن حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية، فيما تكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 2 إلى 2.5 متر والرياح شمالية غربية.

وتنشر بوابة “المال” الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة اليوم على المدن والمحافظات المصرية:

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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