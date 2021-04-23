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درجات الحرارة اليوم الجمعة 23-4-2021 في مصر

تسجل درجات الحرارة في الأقصر 42 للعظمي و26 للصغري
عصام عميرة 7:00 ص, الجمعة, 23 أبريل 21 7:00 ص, الجمعة, 23 أبريل 21

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تعرض “المال” جدولا شاملا يوضح درجات الحرارة اليوم الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، ويسود طقس مائل للحرارة نهارًا، لطيف ليلا، والرياح نشطة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، وحركة رياح نشطة تصل سرعتها الى 17 عقدة.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن السواحل الشمالية تشهد طقسا معتدلا نهارًا، لطيف ليلا، والرياح نشطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية.

الطقس في سيناء

فيما يكون طقس جنوب سيناء شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا، والرياح نشطة، مع أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على سلاسل جبال البحر الأحمر.

كما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة ورعدية على مناطق من جنوب الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

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الطقس في الصعيد

كما تشهد شمال الصعيد طقس حار نهارًا، معتدل ليلا والرياح نشطة، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلا، والرياح معتدلة.

وتتوقع الأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الجمعة 23-4-2021.

الرطوبة اليوم

وأضافت الأرصاد الجوية، أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 65% للعظمي و35 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 75 للعظمى، و 45 للصغرى.

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وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 35 للعظمى و 25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى و 15 للصغري.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة الجمعة، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 29 درجة، والصغرى 16 وفي الإسكندرية العظمى 24 والصغرى 16.

أما شرم الشيخ العظمى 36 والصغرى 24، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 23 درجة للصغري.

الطقس في دمنهور

وعلي دمنهور فالعظمى 26 والصغرى 15، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 28 والصغرى 12 درجة.

الطقس في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم، في محافظة أسوان 42 درجة للعظمى و 28 للصغرى، وعلي محافظة قنا 40 درجة للعظمى و 25 للصغرى.

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بينما تسجل الأقصر 42 للعظمي و 26 للصغري، وعلى سوهاج فالعظمي 39 والصغري 23 درجة.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

درجات الحرارة اليوم
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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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