درجات الحرارة اليوم الجمعة 23-12-2022 في مصر

يسود أجواء غائمة على أغلب المدن والمحافظات تزامنًا مع بدء فصل الشتاء، إذ تنخفض درجات الحرارة اليوم على المدن، والقاهرة 19 للعظمى، لتشهد طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، ولطيف نهارًا.

كما تشهد المدن طقسًا مائلًا للبرودة في الصباح الباكر، ولطيفًا نهارًا على الوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدلًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومائلًا للبرود ليلًا يصل إلى بارد في آخِر الليل.

وذكرت محطات الرصد أن خريطة تساقط الأمطار تشهد تساقط أمطار متوسطة إلى خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وسيناء على فترات متقطعة، مع أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة.

وتابعت أن حركة الرياح تشهد نشاطًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، بسرعة تصل إلى 15 و17 عقدة على تلك الأنحاء، فيما تُعادل سرعة الرياح على القاهرة بسرعة 13 عقدة.

درجات الحرارة في القاهرة

وتصل درجات الحرارة في القاهرة إلى 19 للعظمى، و15 للصغرى، والعاصمة الإدارية 20 للعظمى، و14 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم في مرسى مطروح إلى 17 للعظمى، و14 للصغرى، وبنها 19 للعظمى، و14 للصغرى، وكفر الشيخ 18 للعظمى، و15 للصغرى.

درجات الحرارة في الإسكندرية

وتبلغ درجات الحرارة في الإسكندرية 18 للعظمى، و15 للصغرى، والعلمين الجديدة 18 للعظمى، و14 للصغرى، ووادي النطرون 19 للعظمى، و15 للصغرى.

وتتوقع الأرصاد أن تسجل درجات الحرارة في مدن القناة، في السويس 20 للعظمى، و13 للصغرى، وبورسعيد 22 للعظمى، و14 للعظمى.

كما تبلغ على مدينة الإسماعيلية 21 للعظمى، و12 للصغرى، وطنطا 19 للعظمى، و15 للصغرى، وشلاتين 26 للعظمى، و16 للصغرى.

وتتوقع أن تسجل في شبين الكوم 21 للعظمى، و14 للصغرى، ودمياط 21 للعظمى، و14 للصغرى، والسلوم 17 للعظمى، و13 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة في العريش 20 للعظمى، و14 للصغرى، وحلايب 24 للعظمى، و18 للصغرى، ونويبع 20 للعظمى، و14 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة في طابا 18 للعظمى، و15 للصغرى، ورأس سدر 22 للعظمى، و14 للصغرى.

درجة الحرارة في شرم الشيخ

كما تصل درجة الحرارة في شرم الشيخ إلى 23 للعظمى، و17 للصغرى، والغردقة 23 للعظمى، و16 للصغرى.

وذكرت أن درجة الحرارة في مرسى علم 24 للعظمى، و17 للصغرى، ومرسى علم 24 للعظمى، و17 للصغرى.

درجة الحرارة فى الصعيد

كما تسجل درجة الحرارة في الفيوم 19 للعظمى، و14 للصغرى، وبني سويف 19 للعظمى، و13 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة في المنيا 20 للعظمى، و10 للصغرى، وأسيوط 19 للعظمى، و10 للصغرى، وسوهاج 20 للعظمى، و11 للصغرى.

وتابعت أن درجة الحرارة في أسوان 23 للعظمى، و14 للصغرى، والوادي الجديد 23 للعظمى، و13 للصغرى، وأبوسمبل 22 للعظمى، و14 للصغرى، ورأس حدربة 23 للعظمى.

واستمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

مع استمرار فرص الأمطار الخفيفة على مناطق متفرقة من شمال الصعيد.

ونرصد في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الجمعة على جميع أنحاء الجمهورية: