درجات الحرارة اليوم الجمعة 23-10-2020 في مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، إذ تسجل القاهرة 28 درجة للعظمي و20 درجة للصغري، فيما ترتفع في أسوان إلى 36 درجة للعظمي و 24 للصغري، وتشهد القاهرة الكبرى أمطار خفيفة إلى متوسطة مساء اليوم.

تعرف على حالة الأمطار اليوم

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية، أنه مع استمرار حالة عدم الاستقرار والتى يصاحبها الأمطار المتوسطة في الصباح الباكر على السواحل الشمالية الغربية تمتد إلى الإسكندرية والبحيرة متوسطة الشدة ومع تقدم ساعات النهار تغزر على الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ.

وتوقعت هيئة الأرصاد وصول الأمطار بعد العصر إلى دمياط ووسط الدلتا ومدن القناة تكون متوسطة تغزر أحيانا، ثم تعاود مساء الأمطار المتوسطة الشدة على السواحل الغربية.

الطقس اليوم في القاهرة

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة اليوم تستمر في الانخفاض، ليسود القاهرة والوجه البحري اليوم الجمعة، طقس معتدل نهارًا، مائل للبرودة ليلاً، والرياح معتدلة تنشط أحياناً علي الوجه البحري مثيرة للأتربة.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد القاهرة الكبرى سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق في المساء، مع سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحياناً علي بعض المناطق من الوجه البحري، البحيرة وكفر الشيخ.

الطقس في الإسكندرية

أما طقس السواحل الشمالية فمعتدل نهارًا، لطيف ليلا علي السواحل الشرقية، مائل للبرودة علي الغربية، والرياح معتدلة تنشط أحياناً مثيرة للأتربة، مع سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية علي بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية).

وعلى السواحل الشمالية الشرقية فتشهد سقوط أمطار متوسطة إلي غزيرة تكون رعدية علي بعض المناطق منها ومدن القناة ودمياط وبورسعيد.

الطقس في خليج السويس

فيما يكون طقس جنوب سيناء مائل للحرارة نهارًا، معتدل ليلاً، والرياح نشطة تؤدي لاضطراب في الملاحة علي خليج السويس، وأمطار متوسطة علي بعض المناطق من شمال ووسط سيناء.

الطقس في الصعيد

بينما طقس شمال الصعيد مائل للحرارة نهارًا، مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة، أما طقس جنوب الصعيد حار نهارًا، معتدل ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحياناً.

وتتأثر البلاد بامتداد منخفض السودان علي سطح الأرض يتزامن مع وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

درجات الحرارة اليوم في محافظات مصر

وتسجل درجات الحرارة المتوقعة اليوم، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 28 والصغرى 20، وفي الإسكندرية العظمى 25 والصغرى 20.

كما تسجل درجات الحرارة اليوم في شرم الشيخ العظمى 32 والصغرى 25، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 23.

درجات الحرارة في دمنهور

وتصل درجات الحرارة اليوم علي دمنهور فالعظمى 27 والصغرى 20، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 26 والصغرى 20.

درجات الحرارة في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم، في محافظة أسوان 36 درجة للعظمى و24 للصغرى، وعلي محافظة قنا 34 درجة للعظمى و22 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 35 للعظمي و 23 للصغري.

نسبة الرطوبة اليوم في القاهرة

وذكرت الهيئة أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري فتصل إلي 75% للعظمى و25 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 80 للعظمى، و45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 50 للعظمى و22 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى و14 للصغري.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الجمعة 23-10-2020.

حالة البحر الأحمر والمتوسط

وأفادت الهيئة بأن حالة البحر المتوسط خفيفة إلي معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من متر إلي 1.5 متر، أما حالة البحر الأحمر فمعتدلة وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلي 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، بحسب درجات الحرارة .

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر: