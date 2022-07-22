درجات الحرارة اليوم الجمعة 22-7-2022 في مصر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل درجات الحرارة اليوم على مختلف المدن والمحافظات، وتصل فى القاهرة 36 للعظمى، ليسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد وحار رطب على السواحل الشمالية.

كما يسود طقس معتدل الحرارة رطب ليلا، على السواحل الشمالية ومائل للحرارة رطب على باقي الأنحاء، مع نشاط حركة الرياح على المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

نسبة الرطوبة اليوم

وتصل نسبة الرطوبة اليوم فى القاهرة 75 للعظمى و 30 للصغرى، والوجه البحري 80 للعظمى و35 للصغرى، والسواحل الشمالية 85 للعظمى و55 للصغرى، وشمال الصعيد 55 للعظمى و 20 للصغرى، وجنوب الصعيد 30 للعظمى و 15 درجات للصغرى.

درجات الحرارة فى القاهرة

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الجمعة، وتبلغ فى القاهرة 36 للعظمى و 24 للصغرى، دمنهور 35 للعظمى و 24 للصغرى، ومطروح 29 للعظمى و 22 للصغرى، وسيوة 36 للعظمى و 22 للصغرى.

درجات الحرارة فى الإسكندرية

وتسجل درجات الحرارة اليوم فى الإسكندرية 30 للعظمى و 24 للصغرى، ومطروح 29 للعظمى و 22 للصغرى، ودمياط 32 للعظمى و25 للصغرى، وشبين الكوم 35 للعظمى و 25 للصغرى.

درجة الحرارة اليوم

وتبلغ درجة الحرارة اليوم فى رفح 32 للعظمى و 23 للصغرى، ورأس سدر 36 للعظمى و 25 للصغرى، ووادي النطرون 35 للعظمى و 24 للصغرى، والمنصورة 35 للعظمى و 24 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم فى الإسماعيلية 37 للعظمى و 25 للصغرى، والسويس 37 للعظمى و 25 للصغرى، والعريش 32 للعظمى و 24 للصغرى.

درجة الحرارة اليوم

وتسجل الحرارة فى شرم الشيخ 39 للعظمى و 29 للصغرى، والغردقة 38 للعظمى و28 للصغرى، وسوهاج 38 للعظمى و25 للصغرى، وقنا 39 للعظمى و26 للصغرى، ونخل 35 للعظمى و19 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم فى مرسى علم 39 للعظمى و28 للصغرى، والطور 38 للعظمى و26 للصغرى، وبني سويف 37 للعظمى و25 للصغرى، والمنيا 38 للعظمى و 25 للصغرى.

درجة الحرارة فى أسوان

وتصل درجة الحرارة اليوم فى أسوان 41 للعظمى و 28 للصغرى، والوادي الجديد 39 للعظمى و26 للصغرى، وشلاتين 37 للعظمى و26 للصغرى.

كما تسجل درجة الحرارة فى الأقصر 40 للعظمى و27 للصغرى، وحلايب 35 للعظمى و27 للصغرى، وأسيوط 38 للعظمى و25 للصغرى.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على مختلف المدن والمحافظات: