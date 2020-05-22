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درجات الحرارة اليوم الجمعة 22-5-2020 فى مصر

تسجل القاهرة الكبري 22 درجة للصغري والعظمى 37
عصام عميرة 10:47 ص, الجمعة, 22 مايو 20 10:47 ص, الجمعة, 22 مايو 20

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أعلنت هيئة الارصاد الجوية عن انكسار الموجة الحارة التى مرت بها البلاد خلال الايام الماضية وتراجع درجات الحرارة اليوم في القاهرة الكبري بمعدل 7 درجات مئوية، ويسود القاهرة الكبري والوجه البحري اليوم طقس حار نهارًا مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

وقالت هيئة الارصاد الجوية ، إن طقس السواحل الشمالية لطيف نهارًا مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، مع سقوط أمطار خفيفة علي مناطق متفرقة من السواحل الغربية.

حالة الطقس فى الصعيد

وعلى شمال الصعيد طقس شديد الحرارة نهارًا لطيف ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، بينما يكون طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلا، والرياح معتدلة مع سقوط أمطار خفيفة.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الجمعة 22-5-2020.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على القاهرة، فإن الصغرى 22 والعظمى 37 والإسكندرية الصغرى 20 والعظمى 28.

أما شرم الشيخ، الصغرى 29، والعظمى 40، والغردقة الصغري 27 والعظمى 39، بينما دمنهور الصغرى 22، والعظمى 33.

درجات الحرارة فى أسوان

كما تصل درجة الحراراة في أسوان الى 45 درجة للعظمي و 31 للصغري، وتسجل ادفو 45 درجة للعظمي و 31 للصغري كأعلى ارتفاع في درجات الحرارة المتوقعة اليوم.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينةالعظميالصغري
القاهرة3722
الاسكندرية2820
طنطا
3621
شبين الكوم3621
دمنهور3322
بلطيم
2820
مطروح
2719
السلوم
2819
سيوة3522
بورسعيد
2820
دمياط
2720
الزقازيق
3622
الإسماعيلية
3621
السويس3621
العريش3820
رفح2820
رأس سدر
3522
نخل3720
نويبع4027
طابا3722
كاترين3419
الطور3925
شرم الشيخ4029
الغردقة
3927
مرسي علم3726
الفيوم3825
بني سويف4025
المنيا4025
أسيوط4227
سوهاج4329
قنا4430
الأقصر
4530
أسوان4531
أبوسمبل
4531
الوادى الجديد
4432
شلاتين3827
حلايب3429
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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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