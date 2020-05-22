درجات الحرارة اليوم الجمعة 22-5-2020 فى مصر

أعلنت هيئة الارصاد الجوية عن انكسار الموجة الحارة التى مرت بها البلاد خلال الايام الماضية وتراجع درجات الحرارة اليوم في القاهرة الكبري بمعدل 7 درجات مئوية، ويسود القاهرة الكبري والوجه البحري اليوم طقس حار نهارًا مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

وقالت هيئة الارصاد الجوية ، إن طقس السواحل الشمالية لطيف نهارًا مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، مع سقوط أمطار خفيفة علي مناطق متفرقة من السواحل الغربية.

حالة الطقس فى الصعيد

وعلى شمال الصعيد طقس شديد الحرارة نهارًا لطيف ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، بينما يكون طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلا، والرياح معتدلة مع سقوط أمطار خفيفة.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الجمعة 22-5-2020.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على القاهرة، فإن الصغرى 22 والعظمى 37 والإسكندرية الصغرى 20 والعظمى 28.

أما شرم الشيخ، الصغرى 29، والعظمى 40، والغردقة الصغري 27 والعظمى 39، بينما دمنهور الصغرى 22، والعظمى 33.

درجات الحرارة فى أسوان

كما تصل درجة الحراراة في أسوان الى 45 درجة للعظمي و 31 للصغري، وتسجل ادفو 45 درجة للعظمي و 31 للصغري كأعلى ارتفاع في درجات الحرارة المتوقعة اليوم.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر: