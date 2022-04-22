قالت هيئة الأرصاد الجوية ان مدن القاهرة الكبري تشهد طقس مائل للحرارة نهارا ومائل للبرودة ليلا وفق درجات الحرارة اليوم الجمعة، ويسود طقس معتدل على السواحل الشمالية وحار على جنوب سيناء وشمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

كما يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتي القاهرة الكبري وشمال الصعيد ولطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتنشط حركة الرياح على القاهرة الكبري وتسجل 16 عقدة، والوجة البحري والسواحل الشمالية وتصل الى 15 عقدة، على فترات متقطعة من اليوم، وفق درجات الحرارة .

درجات الحرارة في القاهرة

وتتوقع الأرصاد الجوية ان تصل درجات الحرارة اليوم الجمعة على القاهرة 29 للعظمي و15 للصغرى، وطنطا 27 للعظمي و 13 للصغري، ودمنهور 26 للعظمى و 14 للصغرى.

درجات الحرارة فى الإسكندرية

وتابعت الأرصاد، أن درجات الحرارة اليوم فى الاسكندرية 24 للعظمي و 14 للصغري، وشبين الكوم 28 للعظمي و 14للصغري، والمنصورة 28 للعظمي و 13 للصغري، وسيوة 29 للعظمي و 12 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة فى بورسعيد 23 للعظمي و 15 للصغري، ودمياط 24 للعظمي و 14 للصغري، والزقازيق 27 للعظمي و 14 للصغري، وبلطيم 22 للعظمي و 13 للصغري.

درجة الحرارة فى السويس

وذكرت الأرصاد الجوية أن درجات اليوم فى الاسماعيلية 30 للعظمي و 14 للصغرى، والسويس 29 للعظمى و14 للصغرى، نخل 27 للعظمي و13 للصغري، ونويبع 32 للعظمي و 20 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم فى طابا 33 للعظمى و20 للصغري، وكاترين 27 للعظمي و12 للصغري، والعريش 22 للعظمى و13 للصغرى، ورفح 21 للعظمى و13 للصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة اليوم شرم الشيخ 33 للعظمي و 21 للصغري، والغردقة 32 للعظمي و 20 للصغري، ومرسي علم 33 للعظمي و 21 للصغري، والفيوم 31 للعظمي و14 للصغري.

وتصل درجة الحرارة اليوم فى بني سويف 32 للعظمي و 14 للصغري، والمنيا 31 للعظمي و 14 للصغري، واسيوط 30 للعظمي و 15 للصغري، وحلايب 29 للعظمي و19 للصغري.

وتصل درجة الحرارة اليوم فى سوهاج 34 للعظمي و 17 للصغري، قنا 36 للعظمي و 19 للصغري، والوادي الجديد 34 للعظمي و18 للصغري.

درجة الحرارة اليوم

كما تصل درجة الحرارة اليوم فى أسوان 37 للعظمي و21 للصغري، والأقصر 36 للعظمي و20 للصغري، وشلاتين 31 للعظمي و 18 للصغري.

وطالبت الأرصاد الجوية بفضل عدم تخفيف الملابس للأطفال ولكبار السن خلال فترة الليل والصباح باكر بسبب تأثير الأجواء الباردة ونشاط الرياح أحيانا خلال فترة الليل.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على جميع المدن والمحافظات: