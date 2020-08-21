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درجات الحرارة اليوم الجمعة 21-8-2020 فى مصر

وتصل درجات الحرارة المتوقعة اليوم فى القاهرة للعظمى 34 والصغرى 24
عصام عميرة 9:21 ص, الجمعة, 21 أغسطس 20 9:21 ص, الجمعة, 21 أغسطس 20

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توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تنخفض الرؤية الأفقية صباحا علي الطرق خاصة الزراعية منها والقريبة من المسطحات المائية بسبب تكون الشبورة في الصباح الباكر، بحسب درجات الحرارة اليوم.

كما تشهد القاهرة الكبري والوجه البحري، اليوم، طقس مائل للحرارة رطب نهارًا، تصاحبه شبورة مائية صباحًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة، وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية عن بيان درجات الحرارة اليوم.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس السواحل الشمالية معتدلة نهارًا، وشبورة مائية صباحًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط علي السواحل الشمالية الغربية.

كما تشهد جنوب سيناء طقس حار نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح نشطة مما يؤدي لاضطراب في الملاحة البحرية علي خليج السويس، وغرب البحر المتوسط.

وتسجل شمال الصعيد طقساً حار نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة، بينما علي جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا والرياح معتدلة، وفقا لمحطات رصد درجات الحرارة اليوم.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الجمعة 21-8-2020.

درجات الحرارة اليوم فى مصر

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 34 والصغرى 24، أما الإسكندرية فالعظمى 30 والصغرى 24 .

وفي شرم الشيخ العظمى 39 والصغرى 30، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 29، ودمنهور العظمى 33 والصغرى 25، وتسجل مدينة سيوة درجة حرارة للعظمى تصل إلى 37 والصغرى 22 .

كما تسجل درجة الحرارة اليوم، في محافظة أسوان 42 درجة للعظمى و29 للصغرى، أما محافظة قنا فتسجل 41 درجة للعظمى و27 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 41 للعظمي و28 للصغري.

وأشارت الهيئة إلي أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 80 للعظمى و 30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 88 للعظمى، و45 للصغرى.

كما تصل نسبة الرطوبة على شمال الصعيد 42 للعظمى و 22 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى و 14 للصغري، بحسب درجات الحرارة اليوم.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينةالعظميالصغري
القاهرة3424
الإسكندرية3024
طنطا
3424
شبين الكوم3424
دمنهور3325
بلطيم
3125
مطروح
2923
السلوم
3223
سيوة3722
بورسعيد
3126
دمياط
3125
الزقازيق
3425
الإسماعيلية
3522
السويس3524
العريش3323
رفح3223
رأس سدر
3625
نخل3519
نويبع3829
طابا3627
كاترين3319
الطور3525
شرم الشيخ3930
الغردقة
3729
مرسي علم3729
الفيوم3624
بني سويف3624
المنيا3624
أسيوط3724
سوهاج3827
قنا4127
الأقصر
4128
أسوان4229
أبوسمبل
4027
الوادى الجديد
4028
شلاتين3928
حلايب3430

تنبؤ جوى لمدة ثلاث أيام بدءاً من يوم الجمعة إلى الأحد

توقعت هيئة الارصاد الجوية، انه من المتوقع ان يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على القاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهاراً وهذا خلال الثلاث أيام .

تعرف على حركة الرياح اليوم

الرياح معتدلة تنشط على السواحل الشمالية مما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية غرباً كما تنشط على مناطق من جنوب سيناء مما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

توقع طقس السبت

الرياح معتدلة تنشط على السواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد يصاحبها اثارة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة من جنوب الصعيد كما تنشط على مناطق من جنوب سيناء تؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

طقس الاحد القادم

الرياح معتدلة تنشط أحياناً على مناطق من جنوب سيناء مما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية هناك

وتبقى الظاهرة المؤثرة الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد والقاهرة والوجه البحرى .

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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