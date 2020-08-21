درجات الحرارة اليوم الجمعة 21-8-2020 فى مصر

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تنخفض الرؤية الأفقية صباحا علي الطرق خاصة الزراعية منها والقريبة من المسطحات المائية بسبب تكون الشبورة في الصباح الباكر، بحسب درجات الحرارة اليوم.

كما تشهد القاهرة الكبري والوجه البحري، اليوم، طقس مائل للحرارة رطب نهارًا، تصاحبه شبورة مائية صباحًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة، وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية عن بيان درجات الحرارة اليوم.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس السواحل الشمالية معتدلة نهارًا، وشبورة مائية صباحًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة تنشط علي السواحل الشمالية الغربية.

كما تشهد جنوب سيناء طقس حار نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح نشطة مما يؤدي لاضطراب في الملاحة البحرية علي خليج السويس، وغرب البحر المتوسط.

وتسجل شمال الصعيد طقساً حار نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة، بينما علي جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا والرياح معتدلة، وفقا لمحطات رصد درجات الحرارة اليوم.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الجمعة 21-8-2020.

درجات الحرارة اليوم فى مصر

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 34 والصغرى 24، أما الإسكندرية فالعظمى 30 والصغرى 24 .

وفي شرم الشيخ العظمى 39 والصغرى 30، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 29، ودمنهور العظمى 33 والصغرى 25، وتسجل مدينة سيوة درجة حرارة للعظمى تصل إلى 37 والصغرى 22 .

كما تسجل درجة الحرارة اليوم، في محافظة أسوان 42 درجة للعظمى و29 للصغرى، أما محافظة قنا فتسجل 41 درجة للعظمى و27 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 41 للعظمي و28 للصغري.

وأشارت الهيئة إلي أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 80 للعظمى و 30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 88 للعظمى، و45 للصغرى.

كما تصل نسبة الرطوبة على شمال الصعيد 42 للعظمى و 22 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى و 14 للصغري، بحسب درجات الحرارة اليوم.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينة العظمي الصغري القاهرة 34 24 الإسكندرية 30 24 طنطا

34 24 شبين الكوم 34 24 دمنهور 33 25 بلطيم

31 25 مطروح

29 23 السلوم

32 23 سيوة 37 22 بورسعيد

31 26 دمياط

31 25 الزقازيق

34 25 الإسماعيلية

35 22 السويس 35 24 العريش 33 23 رفح 32 23 رأس سدر

36 25 نخل 35 19 نويبع 38 29 طابا 36 27 كاترين 33 19 الطور 35 25 شرم الشيخ 39 30 الغردقة

37 29 مرسي علم 37 29 الفيوم 36 24 بني سويف 36 24 المنيا 36 24 أسيوط 37 24 سوهاج 38 27 قنا 41 27 الأقصر

41 28 أسوان 42 29 أبوسمبل

40 27 الوادى الجديد

40 28 شلاتين 39 28 حلايب 34 30

تنبؤ جوى لمدة ثلاث أيام بدءاً من يوم الجمعة إلى الأحد

توقعت هيئة الارصاد الجوية، انه من المتوقع ان يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على القاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهاراً وهذا خلال الثلاث أيام .

تعرف على حركة الرياح اليوم

الرياح معتدلة تنشط على السواحل الشمالية مما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية غرباً كما تنشط على مناطق من جنوب سيناء مما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

توقع طقس السبت

الرياح معتدلة تنشط على السواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد يصاحبها اثارة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة من جنوب الصعيد كما تنشط على مناطق من جنوب سيناء تؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

طقس الاحد القادم

الرياح معتدلة تنشط أحياناً على مناطق من جنوب سيناء مما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية هناك

وتبقى الظاهرة المؤثرة الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد والقاهرة والوجه البحرى .