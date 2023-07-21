درجات الحرارة اليوم الجمعة 21-7 -2023 في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل مؤشرات درجات الحرارة اليوم الجمعة على مختلف المدن، وتسجل في القاهرة 40 درجة للمحوسة، لتشهد طقسا شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وطقس حار رطب على السواحل الشمالية.

كما تشهد المدن طقس مائل للحرارة رطب ليلا على جميع المدن، مع شبورة مائية صباحا على الطرق الرئيسية والزراعية، فيما تنشط حركة الرياح على القاهرة والوجه البحري بسرعة 15 عقدة، فيما تعتدل على باقي الأنحاء.

درجات الحرارة في القاهرة

كشفت الأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة اليوم الجمعة على مختلف المدن المصرية، إذ تبلغ على القاهرة 37 العظمى و25 الصغرى، والزقازيق 38 العظمى و25 الصغرى، وسوهاج 43 للعظمى و27 الصغرى، وسفاجا 41 العظمى و 29 الصغرى.

درجات الحرارة في الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة في الإسكندرية 32 للعظمى و 24 للصغرى،و 6 أكتوبر 37 العظمى و 25 الصغرى، والعلمين الجديدة 31 للعظمى و 24 الصغرى، ومرسى مطروح 31 العظمى و 24 الصغرى.

وذكرت الأرصاد الجوية، ان درجة الحرارة اليوم في أسوان 45 العظمى و 29 الصغرى، والإسماعيلية 39 العظمى و 25 للصغرى، والأقصر 44 العظمى و 29 الصغرى، ورأس سدر 39 للعظمى و 26 الصغرى.

درجة الحرارة اليوم

وتبلغ درجة الحرارة فى المنصورة 37 العظمى و 25 الصغرى، وكاترين 36 العظمى و 18 الصغرى، وشبين الكوم 37 للعظمى و 25 صغرى، وحلايب 38 العظمى و 28 الصغرى، رأس حدربة 37 العظمى و 28 الصغرى.

درجة الحرارة اليوم فى الفيوم

وتصل درجة الحرارة في أبو سمبل 42 العظمى و30 الصغرى، والفيوم 39 العظمى و 26 الصغرى، ورفح 34 العظمى و 24 الصغرى، و شرم الشيخ 40 للعظمى و 30 الصغرى، وبورسعيد 34 العظمى و 24 الصغرى، وقنا 43 العظمى و 28 الصغرى.

وتابعت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة في العاصمة الإدارية 38 درجة و25 الصغرى، و ، وكفر الشيخ 37 العظمى و 25 الصغرى، ونخل 40 العظمى و20 الصغرى، والسلوم 34 العظمى و 24 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة فى المنيا 40 للعظمى و 26 الصغرى، ورأس غارب 40 العظمى و 28 الصغرى، ومرسى علم 40 للعظمى و 28 الصغرى، وادي النطرون 37 العظمى و 25 الصغرى، وبنها 37 العظمى و 25 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة في بني سويف 40 العظمى و 26 الصغرى، ودمنهور 35 للعظمى و 25 الصغرى، والعريش 34 العظمى و 24 الصغرى، وطابا 38 للعظمى و 26 الصغرى.

درجة الحرارة اليوم

وتتوقع هيئة الأرصاد، أن درجة الحرارة في شلاتين 39 للعظمى و 27 صغرى، وأبو رماد 38 العظمى و28 الصغرى، و ودمياط 35 العظمى و24 الصغرى، والوادي الجديد 44 للعظمى و 28 الصغرى، والسويس 39 العظمى و 26 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة في طنطا 37 العظمى و 25 الصغرى، والطور 38 العظمى و 26 الصغرى، والغردقة 40 للعظمى و 29 الصغرى، وسيوة 38 للعظمى و 24 صغرى.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على مختلف المدن: