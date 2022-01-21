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درجات الحرارة اليوم الجمعة 21-1-2022 فى مصر

وتسجل درجات الحرارة في القاهرة 7 للصغرى
عصام عميرة 9:55 ص, الجمعة, 21 يناير 22 9:55 ص, الجمعة, 21 يناير 22

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تتوقع الأرصاد الجوية معدلات درجات الحرارة اليوم الجمعة على جميع المحافظات، ليسود طقس شديد البرودة ليلًا على جميع المدن تصل إلى الصقيع على شمال الصعيد وسيناء.

وأضافت الأرصاد أنه يسود طقس بارد نهارًا على مدن القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومائل للبرودة نهارًا على جنوب البلاد وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة في القاهرة

وأضافت الأرصاد أن درجات الحرارة اليوم تبلغ في القاهرة 16 للعظمى، و7 للصغرى، وشبين الكوم 16 للعظمى، و7 للصغرى، ودمنهور 16 للعظمى، و6 للصغرى.

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درجات الحرارة في الاسكندرية

وتبلغ درجات الحرارة في الإسكندرية 16 للعظمى، و9 للصغرى، ومرسى مطروح 15 للعظمى، و8 للصغرى، والمنصورة 16 للعظمى، و8 للصغرى.

كما تصل درجات الحرارة في السويس إلى 16 للعظمى، و8 للصغرى، والإسماعيلية 16 للعظمى، و7 للصغرى، والعريش 14 للعظمى، و7 للصغرى.

درجة الحرارة

وتبلغ درجة الحرارة في شرم الشيخ 20 للعظمى، و13 للصغرى، وطابا 15 للعظمى، و10 للصغرى، ومرسى علم 17 للعظمى، و10 للصغرى.

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وتتوقع الأرصاد أن تصل درجة الحرارة في بني سويف إلى 15 للعظمى، و3 للصغرى، والمنيا 15 للعظمى، و3 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة في أسيوط 16 للعظمى، و4 للصغرى، وسوهاج 16 للعظمى، و5 للصغرى، وقنا 16 للعظمى، و5 للصغرى.

كما تسجل في أسوان 20 للعظمى، و6 للصغرى، والأقصر 18 للعظمى، و6 للصغرى، والوادي الجديد 21 للعظمى، و7 للصغرى.

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كما حذرت الأرصاد من شبورة مائية كثيفة صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري.

كما تصل حالة البحر المتوسط إلى معتدلة، وتتراوح حالة البحر الأحمر من خفيفة إلى معتدلة بارتفاع أمواج 1.75، ورياح شمالية شرقية.

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على جميع الأنحاء والمحافظات:

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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