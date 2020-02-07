درجات الحرارة اليوم الجمعة 2020-2-7 .. مائل للبرودة وتوقعات بسقوط أمطار

أكدت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، أن طقس اليوم “الجمعه” في القاهرة الكبري والوجه البحري مائل للبرودة نهاراً شديد البرودة ليلاً، مع سقوط للأمطار الخفيفة إلي المتوسطة ونشاط للرياح.

وأضافت الهيئة أن السواحل الشمالية الغربية والشمالية الشرقية ووسط سيناء بارد نهاراً شديد البرودة ليلاً مع سقوط للأمطار الخفيفة المتوسطة إلي الغزيرة، وتنشط الرياح وتؤدي إلي اضطراب الملاحة البحرية.

وتابعت الهيئة أن جنوب سيناء والغردقة فالطقس دافئ نهاراً شديد البرودة ومنخفض في درجات الحرارة ليلاً وتنشط الرياح المثيرة للأتربة علي مناطق متفرقة، وبالنسبة لشمال الصعيد دافئ نهاراً شديد البرودة ليلاً وتنشط الرياح المثيرة للأتربة علي مناطق متفرقة.

وعن جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين فالطقس دافئ نهاراً شديد البرودة ليلاً وتنشط الرياح المثيرة للاتربة علي مناطق متفرقة.

أما عن حالة البحر المتوسط مضطرب وارتفاع الموج يتراوح مابين 2.8 إلي 3.3 متر والرياح جنوبية غربية، بينما حالة البحر الأحمر معتدل إلي مضطرب وارتفاع الموج يتراوح مابين 1.8 إلي 2:4 متر والرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان لـ درجات الحرارة الصغري والعظمي علي محافظات مصر وعدد من المدن العربية والعالمية.