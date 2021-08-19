درجات الحرارة اليوم الجمعة 20-8-2021 في مصر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل درجات الحرارة اليوم الجمعة، على مختلف البلاد، وتسجل فى القاهرة 36 للعظمي و26 للصغري، ليسود طقس حار رطب على القاهرة الكبري والوجة البحري وشمال الصعيد نهارا ومعتدل ليلا على القاهرة وكافة الانحاء.

كما يسود طقس مائل للحرارة نهارا على السواحل الشمالية، وطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مع شبورة مائية خفيفة صباحا على الطرق الرئيسية من وإلى القاهرة والسواحل الغربية.

وذكرت الأرصاد أن هناك نشاط لحركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبري والسواحل الغربية وجنوب سيناء، وتسجل سرعتها فى القاهرة 16 عقدة، والسواحل الشمالية 15 عقدة، وشمال الصعيد 15 عقدة، وجنوب الصعيد 10 عقدة.

درجات الحرارة فى القاهرة

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة اليوم الجمعة تسجل فى القاهرة 36 للعظمي و 26 للصغري، وترتفع المحسوسة الى 38 للعظمي، ودمنهور 34 للعظمي و 26 لصغري، وشبين الكوم 35 للعظمي و 26 للصغري.

درجات الحرارة اليوم فى الإسكندرية

وذكرت الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة اليوم فى الإسكندرية 32 للعظمي و25 للصغري، وطنطا 34 للعظمي و 25 للصغري، وبلطيم 32 للعظمي و 25 للصغري، ومرسي مطروح 31 للعظمي و 25 للصغري.

وتابعت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة فى بورسعيد 33 للعظمي و 25 للصغري، والسويس 35 للعظمي و 24 للصغري، والإسماعيلية 36 للعظمي و 24 للصغري، والعريش 32 للعظمي و 25 للصغري.

درجات الحرارة

وذكرت الأرصاد الجوية، ان درجة الحرارة اليوم فى رفح 31 للعظمي و 24 للصغري، ونخل 34 للعظمي و 19 للصغري، والمنصورة 35 للعظمي و 25 للصغري، والزقازيق 35 للعظمي و 26 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم فى طابا 35 للعظمي و 25 للصغري، وكاترين 32 للعظمي و 16 للصغري، وشرم الشيخ 38 للعظمي و 28 للصغري، والغردقة 38 للعظمي و 27 للصغري، ومرسي علم 37 للعظمي و 27 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة اليوم فى الفيوم 36 للعظمي و 26 للصغري، وبني سويف 36 للعظمي و 24 للصغري، والمنيا 37 للعظمي و 23 للصغري، واسيوط 37 للعظمي و 23 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة فى أسوان 40 للعظمي و 27 للصغري، والأقصر 40 للعظمي و 26 للصغري، وإدفو 41 للعظمي و 27 للصغري، والوادي الجديد 40 للعظمي و 26 للصغري.

نسبة الرطوبة اليوم

وتتوقع الأرصاد أن ترتفع نسبة الرطوبة فى القاهرة إلى 86 للعظمي و 30 للصغري، والسواحل الشمالية 90 للعظمي و 40 للصغري، وشمال الصعيد 40 للعظمي و 25 للصغري، وجنوب الصعيد 30 للعظمي و 15 للصغري.

وتنشر بوابة “المال” الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة اليوم على المدن والمحافظات المصرية: