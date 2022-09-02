درجات الحرارة اليوم الجمعة 2-9-2022 في مصر

كشفت الأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة على مختلف المدن والمحافظات، وتصل في القاهرة 33 للعظمى، ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأضافت الأرصاد، أن الطقس معتدل الحرارة ليلا على مدن القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ومائل للحرارة رطب ليلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

تعرض الطرق إلي شبورة مائية

وتتعرض الطرق الرئيسية والزراعية إلى شبورة مائية خفيفة صباحا على مدن القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، مع فرصة لتساقط أمطار على السواحل الغربية بنسب خفيفة.

وتنشط حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبري بسرعة 16 عقدة، والوجه البحري بسرعة 15 عقدة، وجنوب سيناء 17 عقدة، وشمال الصعيد 15 عقدة.

درجات الحرارة في القاهرة

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الجمعة على أكثر من 40 مدينة، وتبلغ على القاهرة 33 للعظمى و 25 للصغرى، ومدينة أكتوبر 34 للعظمى و 25 للصغرى، والزقازيق 34 للعظمى و 25 للصغرى، و شبين الكوم 34 للعظمى و 25 للصغرى.

درجات الحرارة في الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة اليوم فى الإسكندرية 30 للعظمى و 23 للصغرى، وبنها 33 للعظمى و 25 للصغرى، ودمنهور 32 للعظمى و 24 للصغرى، ورفح 30 للعظمى و 23 للصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة على مدينة العلمين الجديدة 29 للعظمى و 23 للصغرى، ومرسي مطروح 29 للعظمى و 23 للصغرى، والسلوم 29 للعظمى و 23 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم على مدن القناة فى بورسعيد 30 للعظمى و 25 للصغرى، والإسماعيلية 33 للعظمى و24 للصغرى، والسويس 33 للعظمى و 24 للصغرى.

وتابعت أن درجة الحرارة فى العريش 30 للعظمى و 23 للصغرى، وطنطا 33 للعظمى و 25 للصغرى، وشلاتين 35 للعظمى و 26 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة فى طابا 36 للعظمى و 27 للصغرى، ونويبع 39 للعظمى و 27 للصغرى، وكاترين 33 للعظمى و 27 للصغرى، ورأس سدر 34 للعظمى و 27 للصغرى.

درجة الحرارة غدا في شرم الشيخ

وتصل درجة الحرارة فى شرم الشيخ 40 للعظمى و 30 للصغرى، والغردقة 37 للعظمى و 28 للصغرى، ومرسي علم 35 للعظمى و 29 للصغرى، ونخل 33 للعظمى و 25 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة فى الفيوم 35 للعظمى و 24 للصغرى، والمنيا 36 للعظمى و 23 للصغرى، وأسيوط 36 للعظمى و 22 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة فى سوهاج 40 للعظمى و 24 للصغرى، و قنا 41 للعظمى و 27 للصغرى، وبني سويف 35 للعظمى و 23 للصغرى.

درجة الحرارة غدا

وتسجل درجة الحرارة فى أسوان 43 للعظمى و 30 للصغرى، والوادي الجديد 39 للعظمى و 29 للصغرى، والأقصر 42 للعظمى و 28 للصغرى.

كما تصل حالة البحر المتوسط من خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج يصل إلى 1.56 متر، ورياح شمالية غربية، وتعتدل حالة البحر الأحمر بارتفاع أمواج يصل الى 2 متر.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على مختلف المحافظات والمدن: