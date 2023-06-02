درجات الحرارة اليوم الجمعة 2-6 -2023 في مصر

كشفت الهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل درجات الحرارة اليوم الجمعة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية الغربية، وطقس معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

وتحذر الأرصاد، من نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية قد تكون مثيرة للرمال والاتربة على مناطق من الصحراء الغربية والقاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وخليج السويس وسيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة وتبلغ سرعتها 20 عقدة في الاتجاه الجنوبي الغربي على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

كما توجد فرص سقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري وقد تمتد خفيفة الى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

وأضافت الأرصاد، في التقرير درجات الحرارة اليوم على المدن، وتصل في القاهرة 40 العظمى و 24 الصغرى، ومدينة 6 أكتوبر 40 للعظمى و 25 للصغرى، والغردقة 38 للعظمى و 27 الصغرى، ومرسى علم 39 للعظمى و 28 الصغرى.

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية

وأضافت الأرصاد، أن درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 33 للعظمى و 20 للصغرى، والفيوم 41 للعظمى و 25 للصغرى، وبورسعيد 35 العظمى و 22 الصغرى، وأسوان 43 للعظمى و 28 الصغرى.

وتابعت: أن درجة الحرارة في مرسى مطروح 25 العظمى و 18 الصغرى، والعريش 40 العظمى و 21 للصغرى، والأقصر 42 العظمى و 27 الصغرى، و شرم الشيخ 40 للعظمى و 28 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة اليوم في سوهاج 41 للعظمى و 26 للصغرى، والسويس 38 العظمى و 24 الصغرى، والإسماعيلية 40 العظمى و 24 للصغرى، والمنصورة 38 العظمى و 24 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم في نخل 38 العظمى و18 الصغرى، وشبين الكوم 40 للعظمى و 24 صغرى، والطور 38 العظمى و 26 للصغرى، وسيوة 32 للعظمى و 23 صغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة اليوم في رأس سدر 40 للعظمى و 26 الصغرى، وكاترين 32 العظمى و 14 الصغرى، وشلاتين 36 للعظمى و 25 صغرى، ورفح 40 العظمى و 20 الصغرى.

درجة الحرارة اليوم

وأضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة اليوم في طنطا 38 العظمى و 23 الصغرى، والمنيا 42 للعظمى و 26 الصغرى، وحلايب 33 العظمى و 28 الصغرى، والسلوم 27 العظمى و 19 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة اليوم في كفر الشيخ 38 العظمى و 23 الصغرى، ودمنهور 39 للعظمى و 23 الصغرى، والوادي الجديد 42 للعظمى و 28 الصغرى، وبنها 40 العظمى و 24 الصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة اليوم في وادي النطرون 40 العظمى و 24 الصغرى، والعلمين الجديدة 32 للعظمى و 20 الصغرى، وطابا 36 للعظمى و 24 الصغرى، وأسيوط 42 العظمى و 25 الصغرى.

وتعتدل حالة البحر المتوسط، ويبلغ ارتفاع الموج 1.5 الى 2 متر واتجاه الرياح جنوبية شرقية الى شمالية غربية، وتذكر حالة البحر الأحمر من خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج من 1 إلى 1.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الجمعة على مختلف المدن: