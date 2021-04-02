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درجات الحرارة اليوم الجمعة 2-4-2021 فى مصر

تسجل درجات الحرارة في أسوان 27 للعظمي و 14 للصغري
عصام عميرة 7:00 ص, الجمعة, 2 أبريل 21 7:00 ص, الجمعة, 2 أبريل 21

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تسجل درجات الحرارة اليوم الجمعة على القاهرة 21 للعظمي و11 للصغري، وتصل إلى 20 للعظمي في بورسعيد، مع سرعة رياح تتجاوز 17 عقدة على بعض انحاء البلاد وتنخفض الى 15 في بعض الأوقات.

الطقس في القاهرة

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أن حالة الطقس في القاهرة الكبري والوجة البحري يسودها أجواء لطيفة نهارًا، باردة ليلا، والرياح معتدلة وفق درجات الحرارة اليوم، والتى تسجل في الإسكندرية 19 للعظمي و11 للصغري.

كما تتوقع الأرصاد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من شمال الوجه البحرى على فترات متقطعة  بنسبة 40%، ونشاط لحركة الرياح على بعض المناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء تصل سرعتها الى 17 عقدة.

الطقس في السواحل

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فتكون مائلة للبرودة نهارًا، باردة ليلا، والرياح نشطة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق.

وعلى جنوب سيناء فالطقس معتدل نهارا، بارد ليلا، والرياح نشطة على بعض المناطق من سيناء.

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الطقس في الصعيد

فيما يكون طقس شمال الصعيد لطيف نهارًا بارد ليلا، بينما طقس جنوب الصعيد معتدل نهارًا، بارد ليلا، والرياح معتدلة.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الجمعة 2-4-2021.

درجة الحرارة اليوم

وتتوقع الأرصاد أن تسجل درجات الحرارة اليوم الجمعة، فى القاهرة الدرجة العظمى 21 والصغرى 11 وفي الإسكندرية العظمى 19 والصغرى 12.

كما تبلغ درجات الحرارة اليوم في شرم الشيخ العظمى 25 والصغرى 17، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 14 درجة للصغري.

وتسجل درجات الحرارة في دمنهور للعظمى 20 والصغرى 12، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 21 والصغرى 09 درجة.

الطقس في أسوان

وتصل درجات الحرارة اليوم الجمعة، في محافظة أسوان 27 درجة للعظمى و 14 للصغرى، وعلي محافظة قنا 25 درجة للعظمى و11 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 26 للعظمي و 12  للصغري.

وذكرت الأرصاد أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 70% للعظمي و30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 85 للعظمى، و50 للصغرى.

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وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 40 للعظمى و30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 35 للعظمى و15 للصغري.

حالة البحر المتوسط

وأشارت الهيئة إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج يتراوح مابين 2 إلى 3 أمتار، والرياح شمالية غربية.

ارتفاع درجة الحرارة بداية من الأسبوع القادم

تتوقع هيئة الارصاد ان يسود ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة علي جميع الأنحاء بداية من يوم الأحد 4 أبريل 2021، نتيجة تأثر البلاد بمرتفع جوي يدفع كتلة هوائية جنوبية حارة قادمة من شبه الجزيرة العربية حيث يسود طقس معتدل شمالا مائل الحرارة جنوبا وتبقي درجات الحرارة الصغري منخفضة خلال هذه الفترة.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينةالعظميالصغري
القاهرة2111
الإسكندرية1912
طنطا
2012
شبين الكوم2111
دمنهور2012
بلطيم
2013
مطروح
1813
السلوم
188
سيوة218
بورسعيد
2014
دمياط
2014
الزقازيق
2112
الإسماعيلية
2111
السويس2211
العريش1913
رفح2013
رأس سدر
2111
نخل206
نويبع2316
طابا2114
كاترين174
الطور2714
شرم الشيخ2517
الغردقة
2414
مرسي علم2515
الفيوم2210
بني سويف2210
المنيا2311
أسيوط2310
سوهاج2411
قنا2512
الأقصر
2612
أسوان2713
أبوسمبل
2813
الوادى الجديد
2512
شلاتين2616
حلايب2517
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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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