درجات الحرارة اليوم الجمعة 2-12-2022 في مصر

تتوقع الأرصاد الجوية انخفاض في الرؤية الأفقية وشبورة مائية وفق درجات الحرارة اليوم الجمعة على مختلف المدن والمحافظات، وتمتد المرتفعات الجوية السطحية والعلوية على شمال أفريقيا؛ إذ تعمل على استقرار الأحوال الجوية و تتكون الشبورة المائية على شمال البلاد حتى شمال الصعيد خلال ساعات الصباح الباكر.

كما يسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر و معتدل الحرارة نهارا، وتسجل القاهرة 24 درجة ويكون حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد خلال هذا الوقت من العام حيث من المتوقع أن تسجل أسوان 27 درجة.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

كما تصل درجات الحرارة اليوم فى القاهرة 24 للعظمى و 15 للصغرى، والعاصمة الادارية 24 للعظمى و 15 للصغرى، و سيوة 20 للعظمى و 9 للصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة اليوم في بنها 24 للعظمى و 15 للصغرى، ودمنهور 23 للعظمى و 14 للصغرى، و السلوم 20 للعظمى و 9 للصغرى.

درجات الحرارة اليوم في الاسكندرية

وذكرت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة في الإسكندرية 23 للعظمى و 14 للصغرى، والعلمين الجديدة 23 للعظمى و 14 للصغرى، و مطروح 22 للعظمى و 13 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم المنصورة 24 للعظمى و 15 للصغرى، ودمياط 23 للعظمى و 15 للصغرى، والسويس 25 للعظمى و 15 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة في طنطا 23 للعظمى و 14 للصغرى، و شلاتين 28 للعظمى و 21 للصغرى، والسلوم 20 للعظمى و 9 للصغرى، و سيوة 20 للعظمى و 9 للصغرى.

درجة الحرارة اليوم

وتسجل درجة الحرارة في العريش 22 للعظمى و 14 للصغرى، و الطور 28 للعظمى و 14 للصغرى، وكاترين 18 للعظمى و 5 للصغرى، ورأس سدر 27 للعظمى و 16 للصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة في شرم الشيخ 26 للعظمى و 18 للصغرى، ، ونخل 21 للعظمى و 5 للصغرى، وحلايب 25 للعظمى و 20 للصغرى.

وتصل الحرارة على الغردقة 27 للعظمى و 17 للصغرى، مرسي علم 26 للعظمى و 17 للصغرى، والفيوم 24 للعظمى و 14 للصغرى.

درجة الحرارة اليوم فى بني سويف

وتصل درجة الحرارة في بني سويف 24 للعظمى و 13 للصغرى، والمنيا 25 للعظمى و 11 للصغرى، وأسيوط 25 للعظمى و 10 للصغرى، وسوهاج 26 للعظمى و 12 للصغرى، وقنا 28 للعظمى و 13 للصغرى.

وتسجل درجة الحرارة في أسوان 27 للعظمى و 15 للصغرى، و الوادي الجديد 23 للعظمى و 8 للصغرى، وابوسمبل 27 للعظمى و 15 للصغرى، والأقصر 26 للعظمى و 11 للصغرى.

المنخفض الجوي

المنخفض الجوى عبارة عن منطقة مغلقة بخطوط ضغط متساوية قيمتها أقل من المناطق المحيطة بها، وتكون قيمة هذه الخطوط أقل ما يمكن عند المركز، والظواهر الجوية المصاحبة له تختلف باختلاف نوع المنخفض.

كما نجد أن عادة يكون الطقس المصاحب للمنخفض الجوي ظهور الغيوم وحدوث الهطول بأشكاله المختلفة (يعتمد على مصدر الكتلة الهوائية المصاحبة له ومسارها).

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الجمعة على مختلف المدن و الأنحاء: