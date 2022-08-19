درجات الحرارة اليوم الجمعة 19-8-2022 في مصر

تتوقع الأرصاد الجوية، استمرار ارتفاع الرطوبة النسبية على مدار اليوم ما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة اليوم الجمعة على كافة الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

كما يسود طقس مائل للحرارة ليلا على السواحل الشمالية وحار رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد، مع شبورة مائي صباحا على الطرق الرئيسية والزراعية.

درجات الحرارة فى القاهرة

وتبلغ درجة الحرارة اليوم فى القاهرة الكبرى 35 للعظمى و 25 للصغرى، ووادي النطرون 35 للعظمى و 25 للصغرى، وشبين الكوم 34 للعظمى و 24 للصغرى، ومطروح 30 للعظمى و 24 للصغرى، والسلوم 32 للعظمى و 21 للصغرى.

درجات الحرارة فى الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة فى الإسكندرية 31 للعظمى و 24 للصغرى، وطنطا 35 للعظمى و 25 للصغرى، ودمنهور 32 للعظمى و 24 للصغرى، والسلوم 32 للعظمى و 21 للصغرى، وبورسعيد 32 للعظمى و 25 للصغرى، والزقازيق 35 للعظمى و 25 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة في بورسعيد 32 للعظمى و 25 للصغرى، والمنصورة 35 للعظمى و 26 للصغرى، وبلطيم 32 للعظمى و 25 للصغرى، والإسماعيلية 36 للعظمى و 24 للصغرى، والسويس 35 للعظمى و 24 للصغرى، والعريش 32 للعظمى و 24 للصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة اليوم فى شرم الشيخ 39 للعظمى و 29 للصغرى، والطور 33 للعظمى و 26 للصغرى، وكاترين 32 للعظمى و 19 للصغرى، والفيوم 36 للعظمى و 25 للصغرى.

درجة الحرارة اليوم

وتصل درجة الحرارة في بني سويف 36 للعظمى و 25 للصغرى، والمنيا 37 للعظمى و 24 للصغرى، وأسيوط 37 للعظمى و 24 للصغرى، وسوهاج 38 للعظمى و 27 للصغرى، وقنا 41 للعظمى و 27 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة فى أسوان 42 للعظمى و 29 للصغرى، والوادي الجديد 40 للعظمى و 25 للصغرى، وشلاتين 37 للعظمى، و 27 للصغرى، وحلايب 34 للعظمى و 28 للصغرى.

حالة البحرين

وتسجل حالة البحر المتوسط اعتدال فيما تتراوح حالة البحر الأحمر من خفيف الى معتدل بارتفاع امواج يصل الى 1.5 متر، ورياح شمالية غربية.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على مختلف المدن والمحافظات: