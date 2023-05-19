درجات الحرارة اليوم الجمعة 19-5 -2023 في مصر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، انخفاض درجات الحرارة اليوم الجمعة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، مع نشاط للرياح على بعض المدن.

كما يسود طقس ليلا لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الجمعة على مختلف المدن، وتصل على القاهرة 29 العظمى و 17 الصغرى، والأقصر 34 العظمى و 22 الصغرى، وأسيوط 30 العظمى و 17 الصغرى، وكفر الشيخ 28 العظمى و 18 الصغرى.

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية

وأضافت الأرصاد، أن درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 23 للعظمى و 16 للصغرى، وطنطا 28 العظمى و 17 الصغرى، ومرسى علم 33 للعظمى و 22 الصغرى، والمنيا 30 للعظمى و 17 للصغرى.

وتابعت: أن درجة الحرارة في مدينة 6 أكتوبر 29 للعظمى و 17 للصغرى، والغردقة 33 للعظمى و 22 الصغرى، وأسوان 35 للعظمى و 23 الصغرى، والإسماعيلية 29 العظمى و 19 للصغرى.

درجة الحرارة اليوم

وتبلغ درجة الحرارة في بورسعيد 24 العظمى و 18 الصغرى، ودمنهور 29 للعظمى و 17 الصغرى، ومرسى مطروح 22 العظمى و18 الصغرى، وسفاجا 32 للعظمى و 23 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم في سوهاج 32 للعظمى و 18 للصغرى، وشرم الشيخ 33 للعظمى و 22 الصغرى، وحلايب 30 العظمى و 21 الصغرى، وسيوة 28 للعظمى و 20 صغرى، وادي النطرون 29 العظمى و 17 الصغرى.

درجة الحرارة اليوم فى بنها

كما تبلغ درجة الحرارة اليوم في بنها 28 العظمى و 16 الصغرى، وشلاتين 34 للعظمى و 21 صغرى، ورأس سدر 31 للعظمى و 16 الصغرى، وطابا 30 للعظمى و 19 الصغرى، والطور 32 العظمى و 20 للصغرى.

وأضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة اليوم في رأس حدربة 29 العظمى و 21 للصغرى، وكاترين 28 العظمى و 10 الصغرى، وشبين الكوم 29 للعظمى و 17 صغرى، والسلوم 24 العظمى و 16 الصغرى.

وتتابع درجة الحرارة اليوم في السويس 30 العظمى و17 الصغرى، ورفح 24 العظمى و 17 الصغرى، والوادي الجديد 32 للعظمى و 20 الصغرى، والعريش 25 العظمى و 16 للصغرى.

درجة الحرارة فى الفيوم

وتسجل درجة الحرارة اليوم في المنصورة 29 العظمى و16 الصغرى، والعلمين الجديدة 21 للعظمى و 18 الصغرى، ونخل 27 العظمى و12 الصغرى، الفيوم 30 للعظمى و 18 للصغرى.

سقوط أمطار على السواحل

وتتوقع الأرصاد، فرص سقوط أمطار على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

كما تتراوح حالة البحر المتوسط من خفيف إلى معتدل، ويبلغ ارتفاع الموج 1.5 إلى 2 واتجاه الرياح شمالية غربية، وتضطرب حالة البحر الأحمر بارتفاع الموج من 2.5الى 3 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الجمعة على مختلف المدن: