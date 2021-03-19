درجات الحرارة اليوم الجمعة 19-3-2021 في مصر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة على أغلب المدن المصرية، وتسجل في القاهرة 24 للعظمي و14 للصغري، وتصل في الإسكندرية الى 21 للعظمي و 12 للصغري.

الطقس في القاهرة

وأضافت الأرصاد الجوية، أن القاهرة والوجه البحرى يسوده طقس دافئ نهارًا، وشبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق، بارد ليلا والرياح معتدلة تصل سرعتها الى 10 عقدة.

فيما يكون طقس السواحل الشمالية معتدل نهارًا، وشبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق، بارد ليلا، والرياح معتدلة.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

أما طقس جنوب سيناء مائل للحرارة نهارا، بارد ليلا، والرياح نشطة مع شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق.

الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد فالطقس مائل للحرارة نهارًا بارد ليلا، والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد حار نهارًا، بارد ليلا، والرياح معتدلة.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الجمعة 19-3-2021.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة الجمعة، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 24 والصغرى 14 وفي الإسكندرية العظمى 21 والصغرى 12.

كما تسجل درجات الحرارة اليوم في شرم الشيخ للعظمى 28 والصغرى 20، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 17 درجة للصغري، وعلي دمنهور فالعظمى 20 والصغرى 14، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 23 والصغرى 09 درجة.

الطقس في أسوان

وتصل درجات الحرارة اليوم في محافظة أسوان 33 درجة للعظمى و 16 للصغرى، وعلى محافظة قنا 31 درجة للعظمى و 14 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 32 للعظمي و 15 للصغري.

نسبة الرطوبة

وذكرت هيئة الأرصاد أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 70% للعظمي و30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 75 للعظمى، و35 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 60 للعظمى و30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب نسبة الصعيد 45 للعظمى و15 للصغري.

حالة البحر المتوسط

وأشارت الهيئة إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2.25 متر ، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج يتراوح مابين 2.5 إلى 1.75 أمتار، والرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر: