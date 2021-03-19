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درجات الحرارة اليوم الجمعة 19-3-2021 في مصر

تسجل درجات الحرارة في شرم الشيخ 28 للعظمى و20 للصغرى
عصام عميرة 7:00 ص, الجمعة, 19 مارس 21 7:00 ص, الجمعة, 19 مارس 21

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة على أغلب المدن المصرية، وتسجل في القاهرة 24 للعظمي و14 للصغري، وتصل في الإسكندرية الى 21 للعظمي و 12 للصغري.

الطقس في القاهرة

وأضافت الأرصاد الجوية، أن القاهرة والوجه البحرى يسوده طقس دافئ نهارًا، وشبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق، بارد ليلا والرياح معتدلة تصل سرعتها الى 10 عقدة.

فيما يكون طقس السواحل الشمالية معتدل نهارًا، وشبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق، بارد ليلا، والرياح معتدلة.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

أما طقس جنوب سيناء مائل للحرارة نهارا، بارد ليلا، والرياح نشطة مع شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق.

الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد فالطقس مائل للحرارة نهارًا بارد ليلا، والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد حار نهارًا، بارد ليلا، والرياح معتدلة.

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وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الجمعة 19-3-2021.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة الجمعة، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 24 والصغرى 14 وفي الإسكندرية العظمى 21 والصغرى 12.

كما تسجل درجات الحرارة اليوم في شرم الشيخ للعظمى 28 والصغرى 20، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 17 درجة للصغري، وعلي دمنهور فالعظمى 20 والصغرى 14، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 23 والصغرى 09 درجة.

الطقس في أسوان

وتصل درجات الحرارة اليوم في محافظة أسوان 33 درجة للعظمى و 16 للصغرى، وعلى محافظة قنا 31 درجة للعظمى و 14 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 32 للعظمي و 15  للصغري.

نسبة الرطوبة

وذكرت هيئة الأرصاد أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 70% للعظمي و30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 75 للعظمى، و35 للصغرى.

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وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 60 للعظمى و30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب نسبة الصعيد 45 للعظمى و15 للصغري.

حالة البحر المتوسط

وأشارت الهيئة إلى أن حالة البحر المتوسط  معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2.25 متر ، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج يتراوح مابين 2.5 إلى 1.75 أمتار، والرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينةالعظميالصغري
القاهرة2414
الإسكندرية2112
طنطا
2313
شبين الكوم2414
دمنهور2014
بلطيم
2012
مطروح
2112
السلوم
2210
سيوة239
بورسعيد
2114
دمياط
2013
الزقازيق
2414
الإسماعيلية
2412
السويس2313
العريش1911
رفح1910
رأس سدر
2513
نخل2410
نويبع2519
طابا2215
كاترين2310
الطور2816
شرم الشيخ2820
الغردقة
2917
مرسي علم2718
الفيوم2612
بني سويف2412
المنيا2411
أسيوط2511
سوهاج2713
قنا2914
الأقصر
3215
أسوان3216
أبوسمبل
3317
الوادى الجديد
2914
شلاتين2917
حلايب2718
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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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