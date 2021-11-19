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درجات الحرارة اليوم الجمعة 19-11-2021 فى مصر

وتبلغ درجات الحرارة فى اسوان 29 للعظمي
عصام عميرة 9:22 ص, الجمعة, 19 نوفمبر 21 9:22 ص, الجمعة, 19 نوفمبر 21

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تتوقع الأرصاد الجوية انخفاض تدريجي فى درجات الحرارة اليوم الجمعة على مختلف المدن والمحافظات، ليسود طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة والوجة البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء.

كما يسود طقس مائل للحرارة نهارا على جنوب الصعيد، فيما تشهد كافة المدن طقس لطيف فى اول الليل ومائل للبرودة فى اخره تمتد حتي الصباح الباكر.

وحذرت هيئة الارصاد من تكون شبورة مائية على بعض الطرق الرئيسية على اغلب الطرق الرئيسية، مع اعتدال حالة البحرين الاحمر والمتوسط على مدار اليوم.

وذكرت ان هناك تساقط للأمطار بشكل خفيف الى متوسط على مناطق من السواحل الشمالية والوجة البحري ووسط سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة في القاهرة

وتنشر بوابة “المال” تفاصيل درجات الحرارة اليوم على المدن، وتصل على القاهرة تبلغ 24 للعظمي و 16 للصغري، ووادي النطورن 25 للعظمي و 17 للصغري، وشبين الكوم 24 للعظمي و 18 للصغري.

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درجات الحرارة في الإسكندرية

كما تبلغ درجات الحرارة فى الاسكندرية 24 للعظمي و 17 للصغري، وطنطا 24 للعظمي و 17 للصغري، ودمنهور 24 للعظمي و 18 للصغري، وبلطيم 24 للعظمي و 17 للصغري.

وتسجل فى السويس 25 للعظمي و 16 للصغري، والعريش 23 للعظمي و 17 للصغري، ورفح 22 للعظمي و 17 للصغري، ونخل 22 للعظمي و 11 للصغري.

درجة الحرارة اليوم

وتبلغ درجة الحرارة فى بورسعيد 24 للعظمي و 19 للصغري، والاسماعيلية 25 للعظمي و 15 للصغري، ونويبع 25 للعظمي و 21 للصغري.

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وتصل درجة الحرارة فى طابا  للعظمي و  للصغري، وكاترين 20 للعظمي و 12 للصغري، والطور 26 للعظمي و 20 للصغري، وشرم الشيخ 26 للعظمي و 20 للصغري.

وذكرت الأرصاد، أن درجة الحرارة فى الغردقة 26 للعظمي و 20 للصغري، ومرسي علم 26 للعظمي و 19 للصغري، والفيوم 25 للعظمي و 16 للصغري، وبني سويف 25 للعظمي و 16 للصغري.

درجة الحرارة فى الصعيد

كما تصل درجات الحرارة فى مدن الصعيد، تسجل فى سوهاج 27 للعظمي و 17 للصغري، وأسيوط 27 للعظمى و 13 للصغرى، وادفو 29 للعظمي و 17 للصغري، والوادي الجديد 30 للعظمي و 16 للصغري.

طقس غير مستقر يومي السبت والاحد القادم

وتتوقع الارصاد لجوية أن تشهد البلاد حالة من عدم الأستقرار فى الأحوال الجوية يومى السبت والأحد الموافق (٢٠-٢١)نوفمبر ٢٠٢١.

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و ذلك بسبب تأثير منخفض سطحى يصاحبة حوض بارد متعمق فى طبقات الجو العليا يؤدى الى  سقوط أمطار متوسطة الى غزيرة تكون رعدية أحيانا على السواحل الشمالية ومناطق من شمال الوجه البحرى قد تكون مصحوبة بحبات البرد ونشاط الرياح على فترات متقطعة .

وتتوقع تساقط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب الوجه البحرى تصل خفيفة لمتوسطه على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى ومدن القناه وسيناء وشمال الصعيد، كما تمتد فرصة الأمطار المتوسطة على منطقة خليج السويس يوم الاحد.

وتنشر بوابة “المال” الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة اليوم على كافة المدن و المحافظات المصرية:

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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