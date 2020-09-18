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درجات الحرارة اليوم الجمعة 18-9-2020 فى مصر

من المتوقع سقوط امطار متوسطه(٣٠% )تكون رعديه احيانا على مناطق متفرقه من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر كما تنشط الرياح على مناطق من القاهره
عصام عميرة 10:00 ص, الجمعة, 18 سبتمبر 20 10:00 ص, الجمعة, 18 سبتمبر 20

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يسود طقس حار رطب على القاهره والوجه البحري معتدل على السواحل الشماليه شديد الحراره على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد وفقا لتوقعات درجات الحرارة اليوم الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، وتسجل القاهرة 36 درجة للعظمي.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس في القاهرة ومدن الوجه البحري ، حارة رطبة نهارًا، وشبورة مائية صباحًا، لطيفة ليلًا، مع ارتفاع في نسبة الرطوبة، والرياح نشطة علي في بعض المناطق.

حالة الطقس على السواحل

وأضافت الهيئة أن حالة الطقس علي السواحل الشمالية معتدلة نهارًا، وشبورة مائية صباحًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة.

أما حالة الطقس علي جنوب سيناء، فشديدة الحرارة نهارًا، معتدلة ليلا، والرياح نشطة، مع سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحياناً علي مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

شديد الحرارة

وعلي شمال وجنوب الصعيد فالطقس شديد الحرارة نهارًا، لطيف ليلًا، علي الشمال، معتدل في الجنوب، والرياح معتدلة تنشط أحياناً.

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وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الجمعة 18-9-2020.

درجات الحرارة اليوم فى المحافظات

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 36 والصغرى 24، والمحسوسة 38 للعظمي، و 26 صغري.

أما الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24، بينما درجة الحرارة المحسوسة 34 للعظمي، و 27 للصغري.

وفي شرم الشيخ فالعظمى 38 والصغرى 29، والمحسوسة 41 عظمي و 33 صغري، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 28، والمحسوسة 41 عظمي و 32 صغري.

بينما دمنهور فالعظمى 33 والصغرى 24، والمحسوسة 35 عظمي، و 27 صغري، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمي 35 والصغرى 23، والمحسوسة 38 عظمي و 26 صغري.

وتسجل درجات الحرارة اليوم ، في محافظة أسوان 45 درجة للعظمى و 29 للصغرى، والمحسوسة 46 عظمي و 28 صغري.

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وعلي محافظة قنا 42 درجة للعظمى و 26 للصغرى، والمحسوسة 42 عظمي و 27 صغري، بينما تسجل الأقصر 43 للعظمي و 27 للصغري، والمحسوسة 45 عظمي و 28 صغري.

الرطوبة النسبية اليوم

وذكرت الهيئة أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 88 للعظمى و 35 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 90 للعظمى، و 55 للصغري.

وعلى شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 55 للعظمى و 20 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى و 10 للصغري.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وأفادت الهيئة بأن حالة البحر المتوسط خفيف إلي معتدل وارتفاع الموج يتراوح من متر إلي 1.75 متر، فيما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من 1.75 إلي 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

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وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينةالعظميالصغري
القاهرة3624
الإسكندرية3124
طنطا
3524
شبين الكوم3524
دمنهور3324
بلطيم
3124
مطروح
2923
السلوم
2924
سيوة3523
بورسعيد
3225
دمياط
3225
الزقازيق
3524
الإسماعيلية
3724
السويس3724
العريش3423
رفح3322
رأس سدر
3725
نخل3422
نويبع3729
طابا3526
كاترين3521
الطور3627
شرم الشيخ3829
الغردقة
3828
مرسي علم3728
الفيوم3724
بني سويف3724
المنيا3925
أسيوط4025
سوهاج4125
قنا4226
الأقصر
4327
أسوان4529
أبوسمبل
4429
الوادى الجديد
4324
شلاتين3926
حلايب3527
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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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