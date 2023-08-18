درجات الحرارة اليوم الجمعة 18-8-2023 في مصر

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مؤشرات درجات الحرارة اليوم الجمعة على جميع المدن، ليسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

كما تشهد المدن طقس ليلا معتدل الحرارة رطب على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتابعت هيئة الأرصاد، أن حركة الرياح تنشط على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وتبلغ سرعته 15 عقدة في الاتجاه الشمالي الشرقي.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

وأشارت الأرصاد، أن تصل درجات الحرارة اليوم الجمعة على القاهرة 33 العظمى و 25 الصغرى، وكفر الشيخ 32 العظمى و 24 الصغرى، ودمياط 31 العظمى و 24 الصغرى، والعريش 32 العظمى و 24 الصغرى.

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية

وأضافت الأرصاد، إن درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 31 للعظمى و 23 الصغرى، والغردقة 38 للعظمى و 28 الصغرى ، رأس غارب 38 العظمى و 28 الصغرى ورفح 32 العظمى و 24 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في، وسوهاج 37 للعظمى و 25 الصغرى، ومرسى علم 41 للعظمى و 29 الصغرى، وطابا 37 للعظمى و 25 الصغرى، وسيوة 35 للعظمى و 21 صغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم في طنطا 32 العظمى و 24 الصغرى، وكاترين 32 العظمى و 18 الصغرى، 6أكتوبر 34 العظمى و24 الصغرى، والسلوم 31 العظمى و 23 الصغرى.

درجة الحرارة اليوم فى شبين الكوم

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في شبين الكوم 33 للعظمى و 25 صغرى، وأسوان 43 العظمى و 28 الصغرى، والعلمين الجديدة 31 للعظمى و 23 الصغرى، ودمنهور 32 للعظمى و 25 الصغرى.

وأضافت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة في الإسماعيلية 34 العظمى و 23 للصغرى، وبورسعيد 31 العظمى و 25 الصغرى، والعاصمة الإدارية 33 درجة و25 الصغرى، وادي النطرون 33 العظمى و 24 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في بني سويف 35 العظمى و 24 الصغرى، والطور 34 العظمى و 27 الصغرى، وأبو سمبل 39 العظمى و 26 الصغرى، والمنيا 36 للعظمى و 23 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة اليوم في الفيوم 35 العظمى و 24 الصغرى، والوادي الجديد 40 للعظمى و 24 الصغرى، ومرسى مطروح 30 العظمى و 24 الصغرى، ورأس سدر 35 للعظمى و 26 الصغرى.

وأضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة اليوم في حلايب 34 العظمى و 28 الصغرى، ونخل 35 العظمى و 21 الصغرى، شرم الشيخ 41 للعظمى و 29 الصغرى، ورأس حدربة 35 العظمى و 28 الصغرى.

درجة الحرارة فى المنصورة

وتصل درجة الحرارة اليوم في المنصورة 33 العظمى و 25 الصغرى، والسويس 33 العظمى و 24 الصغرى، وأبو رماد 35 العظمى و29 الصغرى، وشلاتين 40 للعظمى و 30 صغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في قنا 42 العظمى و 26 الصغرى، وبنها 33 العظمى و 25 الصغرى، والزقازيق 33 العظمى و 25 الصغرى، والأقصر 41 العظمى و 26 الصغرى، وسفاجا 40 العظمى و 29 الصغرى.

كما تعتدل حالة البحر المتوسط وارتفاع الموج من 1.25 الى 1.75 متر واتجاه الرياح شمالية غربية، فيما تعتدل أيضا حالة البحر الأحمر وارتفاع الموج من 1.5 الى 2.25 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

سقوط أمطار

وتتوقع فرص سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء قد تصل لحد السيول على مرتفعات سانت كاترين تمتد خفيفة رعدية أحيانا على جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.

كما تظهر شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الجمعة على مختلف المدن: