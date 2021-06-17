درجات الحرارة اليوم الجمعة 18-6-2021 في مصر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة اليوم علي مختلف المدن والمحافظات المصرية، إذ تسجل في القاهرة 33 للعظمي و21 للصغري، وترتفع وقت الظهيرة الي 34 للعظمي، وتسجل في الإسكندرية 28 للعظمي و20 للصغري.

الطقس في القاهرة

وقالت الأرصاد الجوية، إن مدن القاهرة الكبري والوجة البحري تشهد طقس حارة نهارًا، لطيفة ليلا، والرياح نشطة علي تلك الانحاء تسجل سرعتها 16 عقدة.

الطقس في السواحل

وذكرت الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس على السواحل الشمالية معتدلة نهارًا، لطيفة ليلا، والرياح معتدلة تنشط على مناطق من السواحل الغربية، ويسود طقس على جنوب سيناء حارة نهارًا، معتدلة ليلا، والرياح نشطة على بعض المناطق من سيناء.

الطقس في الصعيد

وتابعت الأرصاد، أن شمال الصعيد تشهد طقس حار نهارًا، لطيف ليلا والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد حار نهارًا، معتدل ليلا والرياح نشطة.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

وتعرض الأرصاد الجوية تفاصيل درجات الحرارة اليوم المتوقعة الجمعة، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 33 درجة، والصغرى 21 وفي الإسكندرية العظمى 28 والصغرى 20، وطنطا 33 للعظمي و20للصغري.

وتسجل درجة الحرارة فى شرم الشيخ العظمى 36 والصغرى 25، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 26 درجة للصغري، وعلي دمنهور فالعظمى 32 والصغرى 20 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 34 والصغرى 19 درجة.

درجة الحرارة اليوم في أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم الجمعة، في محافظة أسوان 39 درجة للعظمى و 25 للصغرى، وعلي محافظة قنا 37 درجة للعظمى و 25 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 39 للعظمي و 25 للصغري، وعلى سوهاج فالعظمي 36 والصغري 23 درجة.

نسبة الرطوبة اليوم

ونوهت الأرصاد، بأن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 70% للعظمي و 25 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 80 للعظمى، و 40 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 30 للعظمى و 25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 25 للعظمى و 15 للصغري.

حالة البحر المتوسط

وذكرت الأرصاد، بأن حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

كما تصل حالة البحر الأحمر من معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 2 إلى 3 أمتار، والرياح شمالية غربية.

رياح البوارح

هي رياح شمالية غربية شديدة الجفاف، تثير الغبار والاتربة. وتصل سرعة رياح البوارح أحياناً إلى أكثر من 55كم/ ساعة، وقد تؤدي إلى تشكل العواصف الرملية في الحالات الشديدة.

كما تنشأ رياح البوارح بسبب ارتفاع الضغط الجوي السطحي على الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط وانخفاضه الشديد فوق شرق الجزيرة العربية وصحراء الربع الخالي مما يساهم في اندفاع الرياح من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي مع إثارة الغبار والعواصف الرملية.

وتنشر بوابة “المال” الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر: