درجات الحرارة اليوم الجمعة 17-9-2021 فى مصر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل درجات الحرارة اليوم الجمعة على كافة المدن المصرية، ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة والوجة البحري ولطيف ليلا على تلك الأنحاء، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل نهارا و لطيف ليلا.

الطقس اليوم

وذكرت هيئة الاأرصاد الجوية ان مدن جنوب سيناء وجنوب البلاد تشهد طقس حار رطب نهارا و معتدل ليلا، مع فرص خفيفة لتساقط الامطار على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية بنسبة 20 %.

وتابعت الأرصاد أن حالة البحر المتوسط تترواح من معتدلة الى مضطربة بارتفع أمواج من 1.5 الى 2 متر، فيما تضطرب حالة البحر الاحمر طوال اليوم بارتفاع أمواج من 2.5 الى 3 أمتار.

وتتوقع الأرصاد شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبري والوجة البحري والسواحل الشمالية.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

وتسجل درجات الحرارة في القاهرة 32 للعظمي و 22 للصغري، وترتفع المحسوسة الى 32 درجة، وتسجل في شبين الكوم 32 للعظمي و 22 للصغري.

وتبلغ درجات الحرارة في دمنهور 31 للعظمي و 22 للصغري، والسلوم 29 للعظمي و 22 للصغري.

درجات الحرارة فى الإسكندرية

كما تسجل درجات الحرارة في الاسكندرية 29 للعظمي و 23 للصغري، وطنطا 32 للعظمي و 22 للصغري، ومرسي مطروح 29 للعظمي و 22 للصغري،

وذكرت أن درجات الحرارة اليوم الجمعة في بورسعيد 29 للعظمي و 24 للصغري، ودمياط 29 للعظمي و 22 للصغري، والزقازيق 32 للعظمي و 22 للصغري، والمنصورة 32 للعظمي و 22 للصغري.

وتابعت الارصاد أن درجة الحرارة في رفح 29 للعظمي و 22 للصغري، وراس سدر 34 للعظمي و 23 للصغري، ونخل 32 للعظمي و 16 للصغري، والعريش 29 للعظمي و 23 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة اليوم في كاترين 28 للعظمي و 17 للصغري، والطور 34 للعظمي و 25 للصغري، وشرم الشيخ 36 للعظمي و 28 للصغري، والغردقة 36 للعظمي و 27 للصغري.

درجة الحرارة اليوم

وتسجل في طابا 33 للعظمي و 22 للصغري، والفيوم 32 للعظمي و 24 للصغري، وبني سويف 33 للعظمي و 23 للصغري.

كما تسجل درجة الحرارة في والمنيا 33 للعظمي و 24 للصغري، واسيوط 33 للعظمي و 23 للصغري، وقنا 34 للعظمي و 24 للصغري، والاقصر 35 للعظمي و 25 للصغري.

وتابعت الأرصاد ان درجة الحرارة في اسوان تبلغ 36 للعظمي و 25 للصغري، وادفو 36 للعظمي و 25 للصغري، وابوسمبل 36 للعظمي و 25 للصغري، والوادي الجديد 35 للعظمي و 25 للصغري.

نسبة الرطوبة

وأشارت إلى أن مستوي الرطوبة في القاهرة تبلغ 80 للعظمي و 30 للصغري، والسواحل الشمالية 90 للعظمي و 40 للصغري، وشمال الصعيد 40 للعظمي و 25 للصغري، وجنوب الصعيد 30 للعظمي و 15 للصغري.