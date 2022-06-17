درجات الحرارة اليوم الجمعة 17-6-2022 في مصر

تتوقع الأرصاد تفاصيل درجات الحرارة اليوم الجمعة، وتستقر الأحوال الجوية على جميع الأنحاء مع استمرار الأجواء الحارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية، ويسود طقس مائل للحرارة على السواحل الغربية وأن ظل الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة في القاهرة

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على جميع المدن والأنحاء، وتصل فى القاهرة 34 للعظمي و23 للصغري، وشبين الكوم 34 للعظمي و23 للصغري، وأسيوط 36 للعظمي و25 للصغري.

درجات الحرارة فى الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة اليوم فى الإسكندرية 28 للعظمي و22 للصغري، ودمياط 29 للعظمي و 22 للصغري، ونويبع 37 للعظمي و25 للصغري، السلوم 30 للعظمي و21 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم فى والغردقة 37 للعظمي و26 للصغري، ومرسي علم 38 للعظمي و26 للصغري، و سيوة 34 للعظمي و 21 للصغري، وطنطا 34 للعظمي و 21 للصغري.

درجة الحرارة فى شرم الشيخ

وتصل درجة الحرارة اليوم فى شرم الشيخ 38 للعظمي و27 للصغري، ودمنهور 32 للعظمي و 21 للصغري، والفيوم 35 للعظمي و24 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة فى بني سويف 35 للعظمي و24 للصغري، والمنيا 36 للعظمي و24 للصغري، وسوهاج 37 للعظمي و 25 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة فى قنا 38 للعظمي و 25 للصغري، والاقصر 40 للعظمي و 26 للصغري، والطور 36 للعظمي و 24 للصغري.

درجة الحرارة اليوم

وتسجل درجة الحرارة فى الوادي الجديد 39 للعظمي و 26 للصغري، وشلاتين 35 للعظمي و 24 للصغري.

وتصل فى مدينة حلايب 32 للعظمي و 22 للصغري، وشلاتين 35 للعظمي و 24 للصغري.

موجات حر غير مسبوقة تضرب أوروبا الغربية

تتعرض أوروبا الغربية موجات حر جنونية غير مسبوقة، إذ تؤثر موجات شديدة الحرارة علي كافة الأنحاء في أوروبا الغربية منذ أوائل مايو ويكمل المسيرة يونيو من بعده؛ حيث سجلت معظم المحطات الرسمية درجات حرارة تجاوزت 40 درجة؛ ومن المتوقع أن تضرب بقوة خلال الثلاث أيام القادمة مع فارق درجات حرارة يصل إلي 15 درجة فوق المعتاد علي فرنسا وإسبانيا.

أما عن الأجواء لدينا فهي في المعدلات الطبيعة خلال هذه الفترة من العام وتتراوح درجات الحرارة علي القاهرة ما بين 34 : 35 درجة وإن ظلت الأجواء شديدة الحرارة علي جنوب الصعيد.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على مختلف المدن والمحافظات: