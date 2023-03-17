درجات الحرارة اليوم الجمعة 17-3-2023 في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، في تقرير عن تفاصيل درجات الحرارة اليوم علي أغلب الأنحاء، ليغلب طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، ومعتدل الحرارة على السواحل الشمالية الغربية، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، وحار على جنوب الصعيد.

كما تشهد جميع المدن طقس بارد ليلا، ونشاط حركة الرياح على السواحل الشمالية الغربية، ويمتد نشاطها على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

تصل درجات الحرارة اليوم في القاهرة 25 العظمى و15 الصغرى، ومدينة الأقصر 30 العظمى و 13 الصغرى، و شرم الشيخ 26 للعظمى و 16 للصغرى.

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية

وتابعت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 20 للعظمى و 14 الصغرى، والزقازيق 26 العظمى و 15 الصغرى، وكفر الشيخ 24 العظمى و15 الصغرى.

وتواصل درجة الحرارة اليوم في أبو رماد 25 العظمى و15 الصغرى، وسفاجا 26 للعظمى و 15 الصغرى، ومحافظة أسيوط 27 العظمى و10 الصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة اليوم في العريش 25 العظمى و12 الصغرى، وسيوة 21 للعظمى و 12 صغرى،والطور 25 العظمى و 15 الصغرى.

وتسجل في مدينة المنيا 27 للعظمى و 10 للصغرى، والغردقة 26 للعظمى و 16 للصغرى، وأسوان 31 للعظمى و 14 الصغرى.

درجة الحرارة اليوم

وتتابع درجة الحرارة اليوم في شبين الكوم 26 للعظمى و 15 صغرى، وطابا 24 للعظمى و 14 الصغرى، وسوهاج 28 للعظمى و 11 للصغرى، وحلايب 24 العظمى و 16 صغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم في أبو سمبل 30 للعظمى و 13 الصغرى، ومرسى علم 26 للعظمى و 15 الصغرى، و 6أكتوبر 26 للعظمى و 14 للصغرى.

وتابعت أن درجة الحرارة في الوادي الجديد 31 للعظمى و 12 الصغرى، ومحافظة الإسماعيلية 26 العظمى و 15 الصغرى، ورأس حدربه 24 العظمى و16 للصغرى.

وتسجل درجة الحرارة اليوم في شلاتين 26 للعظمى و 15 صغرى، والعاصمة الإدارية 26 للعظمى و 14 الصغرى، و دمنهور 25 للعظمى و 15 الصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة في قنا 29 العظمى و13 الصغرى، ومحافظة السويس 24 العظمى و 14 الصغرى، والمنصورة 25 العظمى و14 الصغرى.

وأضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة في رفح 25 العظمى و 11 الصغرى، وبني سويف 26 العظمى و 11 للصغرى، وطنطا 25 للعظمى و 15 للصغرى والعلمين الجديدة 19 للعظمى و 13 للصغرى.

وذكرت أن درجة الحرارة في السلوم 21 للعظمى و 12 للصغرى، ورأس غارب 25 للعظمى و 15 للصغرى، ونخل 24 العظمى و 8 للصغرى.

درجة الحرارة في دمياط

وتصل درجة الحرارة في دمياط 23 للعظمى و 13 للصغرى، ورأس سدر 25 للعظمى و 14 للصغرى، وادي النطرون 25 العظمى و14 الصغرى.

وتتوقع الارصاد، رياح محملة بالرمال والاتربة احيانا على فترات متقطعة علي بعض المدن بسرعة 16 عقدة في الاتجاه الجنوبي الغربي.

وتتوقع فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

ونوضح في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الجمعة في المحافظات والمدن: