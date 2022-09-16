درجات الحرارة اليوم الجمعة 16-9-2022 في مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة اليوم على مختلف المحافظات والمدن، ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد1، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومعتدل الحرارة رطب ليلا على تلك الأنحاء.

كما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وتنشط حركة الرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة، و شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية.

درجات الحرارة فى القاهرة

وتتوقع الأرصاد الجوية أن تصل درجات الحرارة اليوم في القاهرة 31 للعظمى و23 للصغرى، والعاصمة الإدارية 32 للعظمى و22 للصغرى، ومدينة أكتوبر 32 للعظمى و22 للصغرى، وبنها 31 للعظمى و23 للصغرى.

درجات الحرارة فى الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 29 للعظمى و23 للصغرى، والعلمين 29 للعظمى و22 للصغرى، ومطروح 28 للعظمى و23 للصغرى، والسلوم 28 للعظمى و28 للعظمى و22 للصغرى.

وتابعت الأٍرصاد الجوية، شبين الكوم 31 للعظمى و23 للصغرى، وطنطا 30 للعظمى و 23 للصغرى، وشلاتين 36 للعظمى و 26 للصغرى، والزقازيق 32 للعظمى و 24 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة في العريش 29 للعظمى و 21 للصغرى، و ورفح 29 للعظمى و 20 للصغرى، والطور 33 للعظمى و 25 للصغرى، وكاترين 29 للعظمى و 19 للصغرى، ونخل 31 للعظمى و 15 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة اليوم في شرم الشيخ 34 للعظمى و 26 للصغرى، والغردقة 34 للعظمى و 25 للصغرى، ومرسي علم 33 للعظمى و 25 للصغرى، والفيوم 32 للعظمى و 20 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة في بني سويف 32 للعظمى و 21 للصغرى، والمنيا 33 للعظمى و 20 للصغرى، وأسيوط 33 للعظمى و 20 للصغرى، وسوهاج 36 للعظمى و 23 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة في أسوان 38 للعظمى و 26 للصغرى، والوادي الجديد 39 للعظمى و 25 للصغرى، وأبو سمبل 39 للعظمى و 22 للصغرى.

حالة البحر المتوسط

وتتوقع الأرصاد الجوية ان تتراوح حالة البحر المتوسط من خفيف الى معتدل بارتفاع أمواج يصل الى 1.75 متر ورياح شمالية غربية، فيما تعتدل حالة البحر الأحمر بارتفاع أمواج يصل الى 1.75 متر ورياح شمالية غربية.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الجمعة على مختلف المدن: