درجات الحرارة اليوم الجمعة 16-7-2021 في مصر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاع في درجات الحرارة بدءا من اليوم وحتي الـ 72 ساعة القادمة، ليسود طقس شديد الحرارة على الوجه البحري والقاهرة، إذ تسجل تسجل القاهرة 39 درجة وجنوب الصعيد 42 درجة خلال ساعات النهار وتستمر هذه الأجواء حتي يوم الإثنين الموافق 19 يوليو ثم يبدأ انخفاض طفيف بداية من أول أيام العيد المبارك.

الطقس اليوم

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبري والوجة البحري نهارا ومعتدل رطب ليلاً على تلك الأنحاء، ويسود طقس حار رطب على السواحل الشمالية نهارا و معتدل ليلا.

كما يسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارا و معتدل ليلا، فى حين ان ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح من 2 إلى 4 درجات.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، تكون شبورة مائية خفيفة فى الصباح على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبري والوجة البحري والسواحل الشمالية، مع نشاط لحركة الرياح على ممناطق القاهرة الكبري والسواحل الغربية وجنوب سيناء.

وتري هيئة الأرصاد الجوية، أن تسجل سرعة الرياح اليوم على القاهرة 15 عقدة، والسواحل الشمالية 17 عقدة، وشمال الصعيد 14 عقدة، وجنوب الصعيد 13 عقدة.

نسبة الرطوبة اليوم

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية، ان نسبة الرطوبة اليوم تسجل فى القاهرة 73 للعظمي و 25 للصغري، والسواحل الشمالية 88 للعظمي و 55 للصغري، وشمال الصعيد 38 للعظمي و 15 للصغري، وجنوب الصعيد 20 للعظمي و 10 للصغري.

درجات الحرارة اليوم فى القاهرة

وننشر فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم فى المحافظات المصرية، وتبلغ فى القاهرة 39 للعظمي و 25 للصغري، وتصل المحسوسة الى 41 للعظمي، وتبلغ فى الاسكندرية 33 للعظمي و 24 للصغري، ووادي النطرون 35 للعظمي و 24 للصغري.

وأضافت الأرصاد، ان درجة الحرارة اليوم فى دمنهور 35 للعظمي و 24 للصغري، ومطروح 31 للعظمي و 22 للصغري، والسلوم 32 للعظمي و 23 للصغري، وسيوة 37 للعظمي و 23 للصغري.

درجات الحرارة فى السويس

كما تسجل درجات الحرارة اليوم فى السويس 39 للعظمي و 25 للصغري، والاسماعيلية 40 للعظمي و 25 للصغري، والمنصورة 37 للعظمي و 25 للصغري، والعريش 34 للعظمي و 25 للصغري.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، ان تسجل درجة الحرارة اليوم فى اسوان 42 للعظمي و 27 للصغري، وادفو 42 للعظمي و 28 للصغري، والاقصر 41 للعظمي و 27 للصغري، وقنا 40 للعظمي و 27 للصغري.