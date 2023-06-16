درجات الحرارة اليوم الجمعة 16-6 -2023 في مصر

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل مؤشرات درجات الحرارة اليوم الجمعة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، وتوضح حالة الطقس ليلًا معتدل الحرارة على جميع الأنحاء.

كما توقعت الأرصاد ظهور شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة.

وذكرت الأرصاد أن حركة الرياح تنشط على مناطق من جنوب سيناء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

وأضافت الأرصاد، في التقرير، أن درجات الحرارة اليوم في القاهرة 37 العظمى، و27 الصغرى، والأقصر 40 العظمى، و28 الصغرى، ومرسى مطروح 30 العظمى، و22 الصغرى، ومدينة 6 أكتوبر 38 العظمى، و28 الصغرى.

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية

وأعلنت الأرصاد أن درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 35 للعظمى، و23 للصغرى، ورفح 31 العظمى، و23 الصغرى، ونخل 34 العظمى، و18 الصغرى، والسويس 36 العظمى، و27 الصغرى.

درجة الحرارة اليوم فى العلمين الجديدة

وتسجل درجة الحرارة في العلمين الجديدة 35 للعظمى، و23 الصغرى، ورأس حدربة 35 العظمى، و26 الصغرى، وشرم الشيخ 39 للعظمى، و29 الصغرى، وبنها 37 العظمى، و27 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم في سيوة إلى 36 للعظمى، و26 صغرى، وبورسعيد 32 العظمى، و24 الصغرى، ومرسى علم 38 للعظمى، و28 الصغرى، وطنطا 36 العظمى، و26 الصغرى.

وأضافت أن درجة الحرارة اليوم في أبو رماد 34 العظمى، و27 الصغرى، والفيوم 38 للعظمى، و27 للصغرى، والمنيا 39 للعظمى، و28 الصغرى، وسيوة 36 للعظمى، و26 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في شلاتين 36 للعظمى، و26 الصغرى، وأسيوط 39 العظمى، و27 الصغرى، ورأس غارب 36 العظمى، و27 الصغرى، والمنصورة 37 العظمى، و27 الصغرى، وكاترين 30 العظمى، و14 الصغرى.

درجة الحرارة اليوم

وأضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة اليوم في سفاجا 36 العظمى، و27 الصغرى، ودمياط 33 العظمى، و24 الصغرى، ووادي النطرون 37 العظمى، و26 الصغرى، والسلوم 31 العظمى، و22 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة في أبو سمبل إلى 40 العظمى، و28 الصغرى، وشبين الكوم 37 للعظمى، و27 صغرى، ورأس سدر 38 للعظمى، و25 الصغرى، وقنا 40 العظمى، و28 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في حلايب 32 العظمى، و28 الصغرى، والغردقة 37 للعظمى، و28 الصغرى، وسوهاج 40 للعظمى، و28 للصغرى، والإسماعيلية 38 العظمى، و27 للصغرى.

وتسجل درجة الحرارة اليوم في الطور 36 العظمى، و26 الصغرى، وكفر الشيخ 36 العظمى، و26 الصغرى، ودمنهور 37 للعظمى، و27 الصغرى، والوادي الجديد 40 للعظمى، و26 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة في الزقازيق إلى 37 العظمى، و27 الصغرى، وطابا 32 للعظمى، و23 الصغرى، والعاصمة الإدارية 37 درجة، و27 الصغرى، وبني سويف 38 العظمى، و27 الصغرى.

حالة البحر المتوسط

كما تعتدل حالة البحر المتوسط، ويبلغ ارتفاع الموج 1.5 إلى 2 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية، فيما تعتدل حالة البحر الأحمر وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر، واتجاه الرياح من شمالية غربية.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الجمعة على مختلف المدن: