درجات الحرارة اليوم الجمعة 16-12-2022 في مصر

كشفت الأرصاد الجوية عن توقعات درجات الحرارة اليوم الجمعة على جميع المدن وتصل في القاهرة 24 للعظمى، ليستمر حالة الطقس الخريفي معتدل نهارا وبارد ليلا وفي الصباح الباكر على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن الصعيد، مع نشاط للرياح على القاهرة بسرعة 15 عقدة.

وأضافت الأرصاد، أن هناك شبورة مائية في الصباح على الطرق قد تصل الى كثيفة في بعض الأوقات تحجب الرؤية، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال ووسط سيناء، فيما تنعدم فرص تساقط الأمطار على كافة أنحاء الجمهورية.

وذكرت أن حالة الطقس ليلا يسود طقس مائل للبرودة فى أول الليل بارد في آخره على اغلب انحاء البلاد من القاهرة حتى جنوب الصعيد.

درجات الحرارة فى القاهرة

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على ما يقرب من 40 مدنية مصرية، وتسجل فى القاهرة 24 للعظمى و 15 للصغرى، والعاصمة الإدارية 23 للعظمى و 14 للصغرى،

وتصل درجة الحرارة اليوم الجمعة على مدينة العلمين الجديد 24 للعظمى و 15 للصغرى، ووادي النطرون 24 للعظمى و 15 للصغرى، وبنها 23 للعظمى و 15 للصغرى، كفر الشيخ 23 للعظمى و 13 للصغرى.

درجات الحرارة فى الإسكندرية

وتتوقع الارصاد ان تسجل درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 24 للعظمى و 16 للصغرى ، و مطروح 24 للعظمى و 13 للصغرى، وشلاتين 29 للعظمى و 19 للصغرى.

وتابعت الأرصاد الجوية أن درجة الحرارة في شرم الشيخ 27 للعظمى و 17 للصغرى، والسويس 24 للعظمى و 13 للصغرى، وطنطا 23 للعظمى و 14 للصغرى.

كما تبلغ في مدينة بورسعيد 24 للعظمى و 16 للصغرى، و الإسماعيلية 25 للعظمى و 12 للصغرى، والطور 24 للعظمى و 14 للصغرى.

و تصل درجة الحرارة في الغردقة 26 للعظمى و 16 للصغرى، مرسي علم 27 للعظمى و 16 للصغرى، وحلايب 25 للعظمى و 19 للصغرى.

وذكرت أن درجة الحرارة في رأس سدر 27 للعظمى و 12 للصغرى، ونخل 21 للعظمى و 6 للصغرى، و طابا 24 للعظمى و 15 للصغرى،

درجة الحرارة فى الصعيد

كما تصل درجة الحرارة في الفيوم 25 للعظمى و 12 للصغرى، و بني سويف 25 للعظمى و 11 للصغرى، والمنيا 26 للعظمى و 10 للصغرى.

وتابعت أن درجة الحرارة اليوم في محافظة أسيوط 26 للعظمى و 10 للصغرى، وسوهاج 26 للعظمى و 11 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة في أسوان 29 للعظمى و 14 للصغرى، وقنا 27 للعظمى و 12 للصغرى، والأقصر 28 للعظمى و 13 للصغرى، و الوادي الجديد 26 للعظمى و 9 للصغرى.

ونشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على مختلف المحافظات والمدن المصرية: