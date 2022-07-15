درجات الحرارة اليوم الجمعة 15-7-2022 فى مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل درجات الحرارة اليوم الجمعة على مختلف المدن، ليسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدل الحرارة ليلا على كافة المدن، وتصل في القاهرة 34 للعظمى.

وأضافت الأرصاد الجوية، أن هناك شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق الرئيسية المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، مع نشاط حركة الرياح على السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

درجات الحرارة فى القاهرة

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الجمعة على ما يقرب من 38 مدينة، وتصل فى القاهرة إلى 34 للعظمى، و 24 للصغرى، والمنصورة 34 للعظمى، و25 للصغرى، والإسماعيلية 35 للعظمى، و 24 للصغرى، والسويس 34 للعظمى و 24 للصغرى.

درجات الحرارة فى الإسكندرية

وتابعت أن درجات الحرارة فى الإسكندرية إلى 30 للعظمى، و 24 للصغرى، وطنطا 33 للعظمى، و 24 للصغرى، ووادي النطرون 32 للعظمى، و 24 للصغرى، وشبين الكوم 34 للعظمى، و 24 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة فى شرم الشيخ 37 للعظمى، و 28 للصغرى، والغردقة 37 للعظمى، و 27 للصغرى، ومطروح 29 للعظمى، و 22 للصغرى، والسلوم 30 للعظمى، و 24 للصغرى.

كما تصل درجة الحرارة فى سيوة 35 للعظمى، و 20 للصغرى، وبلطيم 30 للعظمى، و 23 للصغرى، والعريش 31 للعظمى، و 24 للصغرى.

درجة الحرارة اليوم

وتصل درجة الحرارة فى نويبع إلى 36 للعظمى، و 26 للصغرى، ونخل 33 للعظمى، و 20 للصغرى، ورأس سدر 35 للعظمى، و 25 للصغرى، ورفح 31 للعظمى، و 24 للصغرى.

ومرسى علم 36 للعظمى، و 27 للصغرى، والفيوم 34 للعظمى، و 23 للصغرى، والطور 33 للعظمى، و 26 للصغرى.

درجة الحرارة اليوم

وتسجل درجة الحرارة اليوم فى بنى سويف 35 للعظمى، و 23 للصغرى، والمنيا 35 للعظمى، و 23 للصغرى، وأسيوط 35 للعظمى، و 23 للصغرى، وسوهاج 36 للعظمى، و 25 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة فى الأقصر إلى 38 للعظمى، و 27 للصغرى، وأسوان 39 للعظمى، و 28 للصغرى، وإدفو 39 للعظمى، و 28 للصغرى.

والوادي الجديد 39 للعظمى، و 27 للصغرى، وشلاتين 36 للعظمى، و 27 للصغرى، وقنا 37 للعظمى، و 26 للصغرى.

نسبة الرطوبة اليوم

وتابعت الأرصاد، أن نسبة الرطوبة اليوم تسجل فى القاهرة 70 للعظمي و 30 للصغرى، والوجه البحري 80 للعظمى و 35 للصغرى، والسواحل الشمالية 85 للعظمى و 60 للصغرى.

كما تبلغ الرطوبة على جنوب سيناء 55 للعظمى و 30 للصغرى، وشمال الصعيد 45 للعظمى و 20 للصغرى، وجنوب الصعيد 30 للعظمى و 15 للصغرى.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على مختلف المدن والمحافظات: