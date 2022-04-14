درجات الحرارة اليوم الجمعة 15-4-2022 في مصر

كشفت الأرصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة اليوم الجمعة على مختلف المحافظات والمدن، ليسود طقس بارد ليلا على شمال البلاد وحتي القاهرة الكبري ومائل للبروجة على شمال الصعيد ولطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأضافت أن هناك نشاطا لحركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة وتسجل سرعتها 16 عقدة.

وتابعت الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس المتوقعة فى فترات النهار مائلة للحرارة على القاهرة الكبري والوجه البحري ومعتدلة على السواحل الشمالية وحار على جنوب سيناء وشمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

درجات الحرارة فى القاهرة

وتتوقع الأرصاد الجوية، وتبلغ على القاهرة 27 للعظمي و 15 للصغري، والمنصورة 26 للعظمي و 14 للصغري، وشبين الكوم 25 للعظمي و 14 للصغري.

درجات الحرارة فى الإسكندرية

وتصل درجات الحرارة اليوم فى الإسكندرية 23 للعظمي و 14 للصغري، وطنطا 25 للعظمي و 15 للصغري، فى بورسعيد 22 للعظمي و 14 للصغري، ودمياط 25 للعظمي و 15 للصغري، والزقازيق 26 للعظمي و 14 للصغري.

كما تبلغ درجة الحرارة فى الإسماعيلية 27 للعظمي و 15 للصغري، والسويس 26 للعظمي و 15 للصغري، والعريش 20 للعظمي و 14 للصغري، ومطروح 20 للعظمي و 13 لصغري، ووادي النطرون 26 للعظمي و 15 للصغري.

وتابعت الأرصاد، أن درجة الحرارة فى نويبع 29 للعظمي و 16 للصغري، وطابا 27 للعظمي و 16 للصغري، ورفح 19 للعظمي و 12 للصغري.

كما تسجل درجة الحرارة فى رأس سدر 27 للعظمي و 13 للصغري، ونخل 24 للعظمي و 12 للصغري، مرسي علم 29 للعظمي و 18 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة فى الغردقة 27 للعظمي و19 للصغري، ومرسي علم 29 للعظمي و 18 للصغري، والفيوم 30 للعظمي و 15 للصغري.

درجة الحرارة اليوم

وتبلغ درجة الحرارة فى شرم الشيخ 30 للعظمي و 20 للصغري، وكاترين 24 للعظمي و 11 للصغري، وبني وسويف 30 للعظمي و 15 للصغري، والمنيا 32 للعظمي و 13 للصغري.

وتصل درجة الحرارة علي أسيوط 31 للعظمي و 14 للصغري، وسوهاج 33 للعظمي و 18 للصغري، وقنا 34 لليعظمي و 19 للصغري، والأقصر 35 للعظمي و 18 للصغري.

درجة الحرارة فى أسوان

كما تبلغ درجة الحرارة فى أسوان 36 للعظمي و 19 للصغري، وادفو 35 للعظمي و 18 للصغري، وأبو سمبل 35 للعظمي و 17 للصغري، والوادي الجديد 35 للعظمي و 18 للصغري.

وتوقع الأرصاد أن تصل حالة البحر المتوسط الى معتدلة بارتفاع امواج من 1.5 إلى 2 متر، وحركة رياح شالية شرقية.

فيما تترواح مستوي الأمواج فى البحر الأحمر من 2 إلى 2.5 متر، من معتدلة إلى مضطربة.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على جميع المدن والمحافظات: