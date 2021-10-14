درجات الحرارة اليوم الجمعة 15-10-2021 في مصر

تصل درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 33 للعظمي

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة اليوم، وتكون شبورة مائية في الصباح الباكر علي محافظات الدلتا والقاهرة خاصة علي الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

كما يستمر طقس حار على القاهرة والوجه البحرى حتي شمال الصعيد ويظل شديد الحرارة علي جنوب الصعيد نهارا.

كما تنشط الرياح الجنوبية علي السواحل الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة، وتسجل اعلي سرعة للرياح في القاهرة 14عقدة، والسواحل الشمالية 22 عقدة، و شمال الصعيد 14 عقدة، وجنوب الصعيد 10 عقدة.

وتتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس لطيف ليلا علي شمال البلاد وحتي شمال الصعيد، ومعتدل علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة في القاهرة

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم وتبلغ في القاهرة 34 للعظمي و 21 للصغري، ودمنهور 33 للعظمي و 20 للصغري.

درجات الحرارة فى الإسكندرية

وتابعت الأرصاد، أن درجات الحرارة اليوم تسجل في الإسكندرية 33 للعظمي و 22 للصغري، وطنطا 33 للعظمي و 21 للصغري، و مرسي مطروح 33 للعظمي و 20 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة في السويس 32 للعظمي و 21 للصغري، وبورسعيد 29 للعظمي و 23 للصغري، والاسماعيلية 33 للعظمي و 20للصغري.

وتابعت الأرصاد الجوية، ان درجة الحرارة في شرم الشيخ 34 للعظمي و 27 للصغري، والغردقة 34 للعظمي و 25 للصغري، وطابا 32 للعظمي و 22 للصغري.

وتسجل في أسيوط 36 للعظمي و 20 للصغري، والمنيا 35 للعظمي و 20 للصغري، و سوهاج 37 للعظمي و 23للصغري.

نسبة الرطوبة

وأوضحت الأرصاد الجوية ان نسبة الرطوبة اليوم تصل في القاهرة الكبري 86 للعظمي و 30 للصغري، والسواحل الشمالية 90 للعظمي و 40 للصغري، وشمال الصعيد 40 للعظمي و 25 للصغري، وجنوب الصعيد 30 للعظمي و 15 للصغري.

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الجمعة علي كافة المدن والمحافظات المصرية: