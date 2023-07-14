درجات الحرارة اليوم الجمعة 14-7-2023 في مصر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاع نسب الرطوبة نهارا على جميع المدن وفق درجات الحرارة اليوم الجمعة، ليسود طقس طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وحار رطب على السواحل الشمالية، و اعتدال الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

ونرصد في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الجمعة على جميع المدن المصرية، وتبلغ على القاهرة 36 العظمى و 25 الصغرى، والسويس 36 العظمى و 23 الصغرى، وسيوة 36 للعظمى و 20 صغرى، وقنا 42 العظمى و 27 الصغرى.

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية

وأعلنت الأرصاد، أن درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 32 للعظمى و 24 للصغرى، وسوهاج 40 للعظمى و 26 الصغرى، والمنصورة 36 العظمى و 25 الصغرى، والغردقة 39 للعظمى و 29 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في كاترين 34 العظمى و 17 الصغرى، وبنها 36 العظمى و25 الصغرى، والوادي الجديد 42 للعظمى و 24 الصغرى، والعلمين الجديدة 31 للعظمى و 23 الصغرى.

درجة الحرارة فى مرسي مطروح

كما تصل درجة الحرارة اليوم فى مرسى مطروح 28 العظمى و 22 الصغرى، وشبين الكوم 36 للعظمى و 25 صغرى، وبني سويف 38 العظمى و 25 الصغرى، و 6 أكتوبر 37 العظمى و 24 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة اليوم في دمياط 34 العظمى و 24 الصغرى، ورأس حدربة 34 العظمى و 27 الصغرى، وسفاجا 39 العظمى و 28 الصغرى، والفيوم 39 العظمى و 24 الصغرى.

وتابعت الأرصاد الجوية: أن درجة الحرارة في شرم الشيخ 39 للعظمى و 29 الصغرى، والإسماعيلية 37 العظمى و 24 للصغرى، ورفح 34 العظمى و 25 الصغرى، وكفر الشيخ 35 العظمى و 24 الصغرى.

درجة الحرارة اليوم فى طنطا

وتبلغ درجة الحرارة اليوم فى طنطا 35 العظمى و 24 الصغرى، ورأس سدر 37 للعظمى و 26 الصغرى، وبورسعيد 34 العظمى و 24 الصغرى، وأبو سمبل 42 العظمى و28 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم في شلاتين 38 للعظمى و 27 صغرى، والطور 34 العظمى و 25 الصغرى، والعاصمة الإدارية 36 درجة و 24 الصغرى، وأسوان 43 العظمى و 29 الصغرى.

وذكرت الأرصاد، أن درجة الحرارة اليوم في وادي النطرون 36 العظمى و 24 الصغرى، والسلوم 33 العظمى و 21 الصغرى، والزقازيق 37 العظمى و 26 الصغرى، والأقصر 43 العظمى و 28 الصغرى.

درجة الحرارة فى حلايب

وتسجل درجة الحرارة اليوم في حلايب 35 العظمى و 28 الصغرى، والعريش 35 العظمى و 24 الصغرى، ودمنهور 36 للعظمى و 25 الصغرى، والمنيا 39 للعظمى و 24 الصغرى.

وتبلغ في مرسى علم 39 للعظمى و 29 الصغرى، وأبو رماد 35 العظمى و28 الصغرى، ورأس غارب 38 العظمى و 27 الصغرى، ونخل 39 العظمى و 21 الصغرى، وطابا 36 للعظمى و 24 الصغرى.

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الجمعة على مختلف المدن: