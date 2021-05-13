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درجات الحرارة اليوم الجمعة 14-5-2021 فى مصر

وتسجل درجات الحرارة فى القاهرة 34 للعظمي و 18 للصغري
عصام عميرة 12:01 ص, الجمعة, 14 مايو 21 12:01 ص, الجمعة, 14 مايو 21

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كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل درجات الحرارة اليوم الجمعة، والتى تبلغ على القاهرة 34 للعظمي و 18 للصغري، و الاسكندرية 27 للعظمي و 18 للصغري، فيما تصل في أسوان الى 39 للعظمي و 25 للصغري، مع نشاط لحركة الرياح على القاهرة الكبري والوجة البحري وجنوب سيناء.

كما تستمر الأجواء الحارة خلال أيام عيد الفطر الثلاثة إذ تتراوح درجات الحرارة علي شمال البلاد بين ٣٢  :٣٤ درجة خلال فترات النهار ويكون لطيف ليلا، كما تنشط الرياح أحيانا مما يحسن الاحساس بدرجة الحرارة خلال الفترة.

الطقس فى القاهرة

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أن مدن القاهرة الكبري والوجة البحري يسودها طقس حار نهارا ولطيف ليلا وفق درجات الحرارة اليوم ، وتصل سرعة الرياح الي 16 عقدة تسهم في تحسن حالة الجو بصفة عامة على اغلب تلك المناطق.

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وذكرت الارصاد، ان حالة الطقس اليوم على السواحل الشمالية مائلة للحرارة نهارا و لطيفة ليلا، و طقس شديد الحرارة نهارا على جنوب سيناء وجنوب البلاد و معتدل ليلا على تلك الانحاء.

ونرصد في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الجمعة 14-5-2021.

درجات الحرارة

وتتوقع هيئة الارصاد الجوية  درجات الحرارة اليوم  الجمعة، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 34 درجة، والصغرى 18 وفي الإسكندرية العظمى 27 والصغرى 18، وطنطا 34 للعظمي و 18 للصغري، و مطروح 25 للعظمي و 15 للصغري.

وتابعت الارصاد ان درجة الحرارة على شرم الشيخ العظمى 37 والصغرى 26، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 25 درجة للصغري، طابا 33 للعظمي و 19 للصغري.

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وتبلغ درجة الحرارة على دمنهور فالعظمى 31 والصغرى 18 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 34 والصغرى 16 درجة.

الطقس في أسوان

كما تصل درجات الحرارة اليوم، في محافظة أسوان 39 درجة للعظمى و 25 للصغرى، وعلي محافظة قنا 38 درجة للعظمى و 24 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 39 للعظمي و24 للصغري، وعلى سوهاج فالعظمي 36 والصغري 23 درجة.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد، أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري 75% للعظمي و40 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 85 للعظمى، و50 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 40 للعظمى و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 25 للعظمى و15 للصغري.

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حالة البحرين

ولفتت الأرصاد، إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة إلى خفيفة غربا وارتفاع الموج من 1 إلى 1.5 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة الى مضطربة وارتفاع الموج من 2.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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