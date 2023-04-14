درجات الحرارة اليوم الجمعة 14-4 -2023 في مصر

تتوقع الأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة اليوم الجمعة بشكل تدريجي على كافة الأنحاء، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد .

وأضافت الأرصاد، أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى 26 درجة مئوية، والسواحل الشمالية 24 درجة مئوية، وجنوب سيناء 29 درجة مئوية، وشمال الصعيد 28 درجة مئوية، وجنوب الصعيد 33 درجة مئوية.

كما يسود طقس بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ومائل للبرودة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

وتسجل درجات الحرارة اليوم الجمعة في القاهرة 26 العظمى و16 الصغرى، و شرم الشيخ 29 للعظمى و 19 الصغرى، والعريش 23 العظمى و13 الصغرى، وسفاجا 27 للعظمى و 17 الصغرى.

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية

كما أضافت الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 24 للعظمى و 15 الصغرى، والزقازيق 26 العظمى و 16 الصغرى، والمنصورة 26 العظمى و15 الصغرى، أبو رماد 25 العظمى و18 الصغرى.

كما تسجل درجة الحرارة اليوم فى بورسعيد 22 العظمى و12 الصغرى، وادي النطرون 27 العظمى و15 الصغرى، والعاصمة الإدارية 26 للعظمى و 16 صغرى.

درجة الحرارة اليوم

وقالت الأرصاد، إن درجة الحرارة اليوم في الأقصر 31 العظمى و17 الصغرى، والوادي الجديد 30 للعظمى و 18 الصغرى، ومرسى علم 28 للعظمى و 18 الصغرى.

وتابعت الأرصاد، أن درجة الحرارة في الإسماعيلية 27 العظمى و 13 للصغرى، والعلمين الجديدة 24 للعظمى و15 للصغرى، وأسيوط 28 العظمى و14 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة اليوم في الطور 28 العظمى و 17 الصغرى، وسوهاج 29 للعظمى و 15 للصغرى، وطابا 24 للعظمى و 14 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في الغردقة 28 للعظمى و17 الصغرى، ورفح 23 العظمى و 13 الصغرى، و الفيوم 27 للعظمى و 15 للصغرى.

وذكرت الارصاد، أن درجة الحرارة اليوم في دمنهور 26 للعظمى و 16 الصغرى، وكاترين 20 العظمي و10 الصغرى، والمنيا 28 للعظمى و 14 للصغرى.



وتصل درجة الحرارة في سيوة 26 للعظمى و 10 صغرى، وكفر الشيخ 25 العظمى و16 الصغرى، ورأس حدربة 25 العظمى و 18 للصغرى.

وتسجل درجة الحرارة في نخل 23 العظمي و 12 الصغرى، وشلاتين 28 للعظمى و 18 صغرى، و السويس 25 العظمى و 14 الصغرى.

درجة الحرارة في قنا

كما تبلغ في قنا 30 العظمى و 16 الصغرى، ومطروح 21 العظمي و11 الصغرى، والسلوم 24 العظمى و11 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة غدا في رأس سدر 27 للعظمى و 16 الصغرى، وبني سويف 28 العظمى و 15 للصغرى، وأسوان 33 للعظمى و 19 الصغرى.

وأوضحت الأرصاد، أن درجة الحرارة اليوم في حلايب 24 العظمى و 19 صغرى، وشبين الكوم 26 للعظمى و 16 صغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في مدينة 6 أكتوبر 27 للعظمى و 15 للصغرى، وبنها 25 العظمى 16 الصغرى، وطنطا 25 العظمى 15 الصغرى.

وحذرت الأرصاد، من شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ونعرض في التقرير مؤشرات درجات الحرارة اليوم الجمعة على مختلف المدن: