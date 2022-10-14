درجات الحرارة اليوم الجمعة 14-10-2022 في مصر

تتوقع الأرصاد الجوية، تفاصيل درجات الحرارة اليوم الجمعة على مختلف المحافظات المصرية، إذ تتساقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، مع نشاط حركة الرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وتتوقع الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل على القاهرة نهارا ولطيف ليلا مائل للبرودة فى آخره، وطقس معتدل نهارا على الوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ومائل للحرارة على جنوب الصعيد، وطقس لطيف في أول الليل و مائل للبرودة فى آخره.

درجات الحرارة فى القاهرة

وتعرض الأرصاد تفاصيل درجات الحرارة اليوم على المدن المصرية، وتصل فى القاهرة 28 للعظمى و 21 للصغرى، والعاصمة 28 للعظمى و 20 للصغرى، ومدينة أكتوبر 29 للعظمى و 20 للصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة اليوم فى المنصورة 28 للعظمى و 21 للصغرى، ودمياط 27 للعظمى و 22 للصغرى، وبورسعيد 28 للعظمى و 22 للصغرى، ودمنهور 27 للعظمى و 21 للصغرى.

درجات الحرارة فى الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة فى الإسكندرية 27 للعظمى و 22 للصغرى، والعلمين الجديدة 27 للعظمى و 21 للصغرى، ووادي النطرون 28 للعظمى و 21 للصغرى، ومطروح 26 للعظمى و 22 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة السويس 28 للعظمى و 20 للصغرى، والزقازيق 28 للعظمى و 21 للصغرى، وطنطا 27 للعظمى و 22 للصغرى، وشلاتين 32 للعظمى و 24 للصغرى،

وتصل درجة الحرارة فى العريش 27 للعظمى و 2 للصغرى، و ورفح 27 للعظمى و 21 للصغرى، وكاترين 25 للعظمى و 14 الصغرى، ورأس سدر 30 للعظمى و 20 للصغرى،

درجة الحرارة فى شرم الشيخ

وتبلغ درجة الحرارة فى شرم الشيخ 31 للعظمى و 24 للصغرى، والغردقة 31 للغردقة و 24 للصغرى، و مرسي علم 32 للعظمى و 23 للصغرى، والفيوم 29 للصغرى، و 21 للصغرى.

وتابعت الأرصاد الجوية أن درجة الحرارة في مدن الصعيد في بني سويف 29 للعظمى و 20 للصغرى، و والمنيا 30 للعظمى و 19 للصغرى، وأسيوط 30 للعظمى و 18 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة فى سوهاج 30 للعظمى و 20 للصغرى، وقنا 34 للعظمى و 20 للصغرى، ونخل 28 للعظمى و 16 للصغرى، ونويبع 30 للعظمى و 23 للصغرى، وحلايب 30 للعظمى و 25 للصغرى.

درجة الحرارة

كما تسجل درجة الحرارة اليوم فى أسوان 35 للعظمى و 22 للصغرى، و الوادي الجديد 32 للعظمى و 21 للصغرى، وأبو سمبل 34 للعظمى و 21 للصغرى، والأقصر 34 للعظمى و 21 للصغرى، ورأس حدربة 30 للعظمى و 22 للصغرى.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على مختلف المدن المصرية: