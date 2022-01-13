درجات الحرارة اليوم الجمعة 14-1-2022 في مصر

كشفت الأرصاد عن تفاصيل درجات الحرارة اليوم على جميع المدن، ليسود طقس شديد البرودة ليلا على جميع الأنحاء تصل إلى الصقيع على السواحل الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما يسود طقس بارد نهارا على القاهرة والوجة البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية، وطقس مائل للدفء على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، مائل للبرودة على شمال الصعيد.

أجواء شديدة البرودة خلال 72 ساعة قادمة

وتتوقع انخفاض في درجات الحرارة علي جميع الأنحاء حيث يسود طقس بارد نهارا علي شمال البلاد ومن المتوقع أن تسجل القاهرة 16 درجة وتصل الي 8 درجات ليلا ليكون الطقس ليلا و في الصباح الباكر شديد البرودة .

كما تبقي فرص الامطار قائمة علي السواحل الشمالية الشرقية والغريبة وشمال الدلتا.

درجات الحرارة فى القاهرة

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة على ما يقرب من 38 مدينة ومحافظة، وتصل على القاهرة 16 للعظمي و 11 للصغري، دمنهور 15 للعظمي و 11 للصغري، وبلطيم 16 للعظمي و12 للصغري.

درجات الحرارة فى الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة اليوم فى الإسكندرية 15 للعظمي و 11 للصغري، وطنطا 16 للعظمي و 11 للصغري، ومرسي مطروح 15 للعظمي و 12 للصغري.

كما تبلغ درجة الحرارة فى السويس 17 للعظمي و 11 للصغري، وبورسعيد 16 للعظمي و 10 للصغري، والاسماعيلية 17 للعظمي و 11 للصغري.

وتسجل درجة الحرارة فى الغردقة 21 للعظمي و 13 للصغري، والمنصورة 17 للعظمي و 11 للصغري، ودمياط 17 للعظمي و 10 للصغري، والزقازيق 16 للعظمي و 11 للصغري.

كما تصل درجة الحرارة فى رفح 15 للعظمي و 10 للصغري، وراس سدر 20 للعظمي و 10 للصغري، والطور 22 للعظمي و 14 للصغري.

درجة الحرارة اليوم

كما تصل فى الفيوم 17 للعظمي و 7 للصغري، وبني سويف 17 للعظمي و 8 للصغري، والمنيا 17 للعظمي و 8 للصغري، واسيوط 17 للعظمي و 7 للصغري.

وأضافت الأرصاد ان درجة الحرارة اليوم فى اسوان 21 للعظمي و 9 للصغري، والاقصر 21 للعظمي و 8 للصغري، والوادي الجديد 25 للعظمي و 5 للصغري.

وتتوقع تساقط أمطار خفيفة على مدن القاهرة وتتراوح من خفيفة الى متوسطة على مدن السواحل الشمالية والوجة البحري وجنوب سيناء.

وأوضحت الأرصاد أن حالة البحر المتوسط الى مضطرب جدا بارتفع امواج تتجاوز 3.5 متر، وتعتدل حالة البحر الاحمر وتصل الى مضطربة فى بعض الاوقات بارتفاع امواج تصل الى 2.5 متر.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على جميع المدن والمحافظات المصرية: