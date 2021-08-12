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درجات الحرارة اليوم الجمعة 13-8-2021 في مصر

وتبلغ درجات الحرارة فى الإسكندرية 32 للعظمى
عصام عميرة 1:52 ص, الجمعة, 13 أغسطس 21 1:52 ص, الجمعة, 13 أغسطس 21

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تنشر بوابة “المال” الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة اليوم الجمعة على مختلف المدن والمحافظات المصرية، لتشهد حالة الطقس أجواء شديدة الحرارة نهارًا، ومعتدلة ليلا، على مدن القاهرة الكبري والوجة البحري مع حركة رياح نشطة تصل سرعتها الى 17 عقدة.

الطقس في السواحل          

وذكرت الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم على السواحل الشمالية مائلة للحرارة نهارًا، معتدلة ليلا، وشبورة صباحا، والرياح نشطة على السواحل الغربية، ويسود على جنوب سيناء شديدة الحرارة رطبة نهارًا، معتدلة الحرارة ليلا، والرياح معتدلة.

الطقس في الصعيد

وعلى شمال الصعيد فالطقس حار نهارًا، معتدل ليلا، والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلا، وتسجل سرعة الرياح على الصعيد 12 عقدة.

وذكرت الأرصاد الجوية، بأن نشاط الرياح يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا، ويؤدى لارتفاع الأمواج على شواطئ مطروح والعلمين، وتسجل سرعة الرياح فى السواحل الشمالية 17 عقدة.

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درجات الحرارة اليوم

وترصد هيئة الأرصاد كافة درجات الحرارة اليوم على مختلف المدن، وتسجل فى القاهرة 38 درجة للعظمي، والمحسوسة 40 درجة، والصغرى 26 وفي الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 26.

كما تسجل درجة الحرارة فى شرم الشيخ العظمى 40 والصغرى 30، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 29 درجة للصغري، وعلي دمنهور فالعظمى 34 والصغرى 25 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 39 والصغرى 24 درجة.

درجات الحرارة فى أسوان

وتسجل درجات الحرارة اليوم، في محافظة أسوان 42 درجة للعظمى و 28 للصغرى، وعلي محافظة قنا 40 درجة للعظمى و 27 للصغرى.

بينما تسجل الأقصر 41 للعظمي و 27 للصغري، وعلى سوهاج فالعظمي 40 والصغري 26 درجة، والوادي الجديد 41 للعظمي و 24 للصغري.

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نسبة الرطوبة

وتسجل نسبة الرطوبة فى القاهرة الكبرى والوجه البحري 80% للعظمي و 30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 85 للعظمى، و 40 للصغرى، وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 40 للعظمى و 25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 30 للعظمى و 15 للصغري.

حالة البحر الموسط

وتتوقع الأرصاد، أن حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر، والرياح شمالية غربية.

منخفض الهند الموسمي مسيطر على الجمهورية

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية، أنه مازال منخفض الهند الموسمي له السيطرة الكاملة على معظم أنحاء الجمهورية باستثناء السواحل الغربية لتظل درجات الحرارة مرتفعة مابين 37 -38 على القاهرة والوجه البحري  وتزيد علي جنوب البلاد لتصل إلي 42 درجة ليكون الطقس شديد الحرارة هناك.

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كما تنشط الرياح علي الساحل الغربي وترتفع الأمواج لتصل إلي 2 متر تقريبا وتسود أجواء معتدلة خلال اليوم على فترات متقطعة.

وتنشر بوابة “المال” الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة اليوم على المدن والمحافظات المصرية:

درجة الحرارة اليوم
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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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