درجات الحرارة اليوم الجمعة 13-5-2022 في مصر

تتوقع الأرصاد الجوية كافة درجات الحرارة اليوم على جميع المدن ويسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبري والوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

كما يسود طقس لطيف ليلا على القاهرة والوجه البحري ومائل للبرودة على السواحل الشمالية ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

شبورة مائية

كما حذرت الأرصاد من تكون شبورة مائية صباحا على الطرق الرئيسية المؤدية من وإلى القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، مع أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الرغبية وشمال الوجه البحري.

وتتوقع الأرصاد نشاطا لحركة الرياح على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، تسجل سرعتها 18عقدة، و17 عقدة على مدن الصعيد.

درجات الحرارة في القاهرة

كما تصل درجات الحرارة اليوم على القاهرة 32 للعظمى و19 للصغرى، وشبين الكوم 32 للعظمى و 19 للصغرى، ومطروح 23 للعظمى و 16 للصغرى، وراس سدر 33 للعظمى و 19 للصغرى.

درجات الحرارة في الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة غدا في الإسكندرية 26 للعظمى و 16 للصغرى، وطنطا 31 للعظمى 19 للصغرى، ودمنهور 29 للعظمى و 17 للصغرى، والمنصورة 31 للعظمى و 19 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم فى بورسعيد 24 للعظمى و18 للصغرى، والزقازيق 32 للعظمى و19 للصغرى، والإسماعيلية 32 للعظمى و18 للصغرى.

درجة الحرارة فى السويس

وتسجل درجة الحرارة اليوم فى السويس 32 للعظمى و 18 للصغرى، والعريش 25 للعظمى و 16 للصغرى، ورفح 24 للعظمى و 16 للصغرى، ومرسى علم 35 للعظمى و 23 للصغرى.

وذكرت أن درجة الحرارة اليوم فى شرم الشيخ 36 للعظمى و 25 للصغرى، والغردقة 35 للعظمى و 24 للصغرى، وسوهاج 40 للعظمى و 23 للصغرى.

وذكرت درجة الحرارة في بني سويف 36 للعظمى و 20 للصغرى، والمنيا 38 للعظمى و 22 للصغرى، واسيوط 40 للعظمى و 22 للصغرى.

درجة الحرارة فى أسوان

كما تصل درجة الحرارة في أسوان 43 للعظمي و 25 للصغرى، والوادي الجديد 42 للعظمى و 23 للصغرى، وحلايب 30 للعظمى و 21 للصغرى، شلاتين 36 للعظمي و 22 للصغري.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم فى مختلف المدن والأنحاء: