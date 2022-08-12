درجات الحرارة اليوم الجمعة 12-8-2022 في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل درجات الحرارة اليوم الجمعة على مختلف الأنحاء والمحافظات، ليسود طقس مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية وحار رطب على باقي الأنحاء، وشبورة مائية خفيفة الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة.

كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، فيما يسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وحار رطب على السواحل الشمالية.

وتتوقع الأرصاد الجوية، ارتفاع مستوى الرطوبة النسبية على مدار اليوم مما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2 و4 درجات، وتسجل الرطوبة فى القاهرة 75 للعظمى و30 للصغرى، والوجه البحري 80 للعظمى و35 للصغرى، والسواحل الشمالية 90 للعظمى و 55 للصغرى.

درجات الحرارة فى القاهرة

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم فى القاهرة 34 للعظمى و25 للصغرى، ومطروح 30 للعظمى و24 للصغرى، وبلطيم 31 للعظمى و 25 للصغرى، وبلطيم 31 للعظمى و 25 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم فى السلوم 32 للعظمى و 22 للصغرى، وسيوة 34 للعظمى و 23 للصغرى، ومياط 31 للعظمى و 25 للصغرى، والمنصورة 34 للعظمى و 26 للصغرى، ، ورفح 31 للعظمى و 23 للصغرى.

درجات الحرارة فى الإسكندرية

وتصل درجات الحرارة فى الإسكندرية 31 للعظمى و 23 للصغرى، ووادي النطرون 34 للعظمى و 24 للصغرى، وشبين الكوم 33 للعظمى و 25 للصغرى، والعريش 32 للعظمى و 24 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة في بورسعيد 32 للعظمى و 25 للصغرى، ودمياط 31 للعظمى و 25 للصغرى، والإسماعيلية 35 للعظمى و 26 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة فى السويس 35 للعظمى و 25 للصغرى، وطابا 36 للعظمى و 26 للصغرى، وكاترين 34 للعظمى و 19 للصغرى، ونخل 34 للعظمى و 19 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة فى نويبع 37 للعظمى و 27 للصغرى، والفيوم 35 للعظمى و 25 للصغرى، ومرسي علم 39 للعظمى و 31 للصغرى.

درجة الحرارة

كما تصل درجة الحرارة فى شرم الشيخ 40 للعظمى و 31 للصغرى، والغردقة 38 للعظمى و 30 للصغرى، وأسيوط 37 للعظمى و 26 للصغرى، وسوهاج 38 للعظمى و 27 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة في بني سويف 36 للعظمى و 25 للصغرى، والمنيا 37 للعظمى و 25 للصغرى، وحلايب 35 للعظمى و 29 للصغرى.

درجة الحرارة فى أسوان

وتبلغ درجة الحرارة فى أسوان 42 للعظمى و 30 للصغرى، والأقصر 41 للعظمى و 29 للصغرى، والوادي الجديد 41 للعظمى و 25 للصغرى، ورأس سدر 36 للعظمى و 25 للصغرى.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على مختلف المدن والمحافظات: