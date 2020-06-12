درجات الحرارة اليوم الجمعة 12-6-2020 فى مصر

تسجل أسوان 43 درجة للعظمي كأعلى ارتفاع في درجات الحرارة اليوم

ترصد بوابة “المال” الالكترونية توقعات درجات الحرارة اليوم في محافظات مصر وفقا لهيئة الارصاد الجوية، إذ تسجل القاهرة 36 درجة للعظمي و 24 للصغري، فيما تسجل أسوان 43 درجة للعظمي كأعلى ارتفاع في درجات الحرارة اليوم.

حالة الطقس فى القاهرة الكبري

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن القاهرة الكبرى والوجه البحري، تشهد طقساً حار نهارًا مائل للبرودة ليلًا، وتتكإن شبورة خفيفة صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانَا.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية ، إن طقس السواحل الشمالية معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة، فيما تشهد جنوب سيناء نشاط للرياح تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس.

حالة الطقس فى الصعيد

وعلى شمال وجنوب الصعيد، فالطقس شديد الحرارة نهارًا لطيف ليلًا، والرياح معتدلة، مع فرص سقوط أمطار خفيفة تكون رعدية احيانا علي مناطق متفرقة غرب البلاد.

أما حالة البحر المتوسط خفيف إلي معتدل وارتفاع الموج يتراوح ما بين متر إلي 1.5متر، بينما حالة البحر الأحمر مضطرب وارتفاع يتراوح من 2 إلي 3 أمتار.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الجمعة 12-6-2020.

درجات الحرارة اليوم فى مصر

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، القاهرة العظمى 36 والصغرى 24، أما الإسكندرية فالعظمى 33 والصغرى 22.

أما شرم الشيخ العظمى 39 والصغرى 28، بينما الغردقة العظمى 38 والصغرى 29، دمنهور العظمى 34 والصغرى 22.

وتسجل محافظة أسوان 43 درجة للعظمي و 29 للصغري فيما تسجل محافظة قنا 42 درجة للعظمي و 26 للصغري، وتسجل مدينة سيوة درجة حرارة للعظمي تصل إلى 37.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر: