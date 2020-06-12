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درجات الحرارة اليوم الجمعة 12-6-2020 فى مصر

تسجل أسوان 43 درجة للعظمي كأعلى ارتفاع في درجات الحرارة اليوم
عصام عميرة 9:34 ص, الجمعة, 12 يونيو 20 9:34 ص, الجمعة, 12 يونيو 20

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ترصد بوابة “المال” الالكترونية توقعات درجات الحرارة اليوم في محافظات مصر وفقا لهيئة الارصاد الجوية، إذ تسجل القاهرة 36 درجة للعظمي و 24 للصغري، فيما تسجل أسوان 43 درجة للعظمي كأعلى ارتفاع في درجات الحرارة اليوم.

حالة الطقس فى القاهرة الكبري

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن القاهرة الكبرى والوجه البحري، تشهد طقساً حار نهارًا مائل للبرودة ليلًا، وتتكإن شبورة خفيفة صباحًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانَا.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية ، إن طقس السواحل الشمالية معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلًا، والرياح معتدلة، فيما تشهد جنوب سيناء نشاط للرياح تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس.

حالة الطقس فى الصعيد

وعلى شمال وجنوب الصعيد، فالطقس شديد الحرارة نهارًا لطيف ليلًا، والرياح معتدلة، مع فرص سقوط أمطار خفيفة تكون رعدية احيانا علي مناطق متفرقة غرب البلاد.

أما حالة البحر المتوسط خفيف إلي معتدل وارتفاع الموج يتراوح ما بين متر إلي 1.5متر، بينما حالة البحر الأحمر مضطرب وارتفاع يتراوح من 2 إلي 3 أمتار.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الجمعة 12-6-2020.

درجات الحرارة اليوم فى مصر

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، القاهرة العظمى 36 والصغرى 24، أما الإسكندرية فالعظمى 33 والصغرى 22.

أما شرم الشيخ العظمى 39 والصغرى 28، بينما الغردقة العظمى 38 والصغرى 29، دمنهور العظمى 34 والصغرى 22.

وتسجل محافظة أسوان 43 درجة للعظمي و 29 للصغري فيما تسجل محافظة قنا 42 درجة للعظمي و 26 للصغري، وتسجل مدينة سيوة درجة حرارة للعظمي تصل إلى 37.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينةالعظميالصغري
القاهرة3624
الاسكندرية3322
طنطا
3422
شبين الكوم3523
دمنهور3422
بلطيم
3121
مطروح
2720
السلوم
2921
سيوة3724
بورسعيد
3223
دمياط
3023
الزقازيق
3523
الإسماعيلية
3623
السويس3622
العريش3121
رفح3020
رأس سدر
3624
نخل3317
نويبع3723
طابا3420
كاترين3117
الطور3524
شرم الشيخ3928
الغردقة
3829
مرسي علم3828
الفيوم3824
بني سويف3824
المنيا3925
أسيوط3923
سوهاج4125
قنا4226
الأقصر
4227
أسوان4329
أبوسمبل
4227
الوادى الجديد
4126
شلاتين3927
حلايب3727
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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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