درجات الحرارة اليوم الجمعة 12-5 -2023 في مصر

تشهد أغلب المدن المصرية ارتفاع فى درجات الحرارة اليوم الجمعة، وتسجل فى أسوان 39 للعظمى، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للدفء على السواحل الشمالية، وحار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، وطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وأضافت الأرصاد، أن شمال البلاد وحتي القاهرة الكبري تشهد طقس مائل للبرودة ليلا تمتد الى شمال الصعيد، وطقس معتدل ليلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مع سقوط أمطار خفيفة على السواحل وشمال الوجه البحري.

درجات الحرارة اليوم في القاهرة

وأوضحت الأرصاد، في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الجمعة على مختلف المدن، وتصل على القاهرة 29 العظمى و 18 الصغرى، وشرم الشيخ 34 للعظمى و 22 الصغرى، ومدينة 6 أكتوبر 29 للعظمى و 18 للصغرى، ومرسى علم 34 للعظمى و 21 الصغرى.

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية

وأضافت الأرصاد درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 23 للعظمى و 17 للصغرى، والإسماعيلية 30 العظمى و 19 للصغرى، ونخل 30 العظمى و14 الصغرى، وسفاجا 34 للعظمى و 20 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة في العاصمة الإدارية 29 للعظمى و 18 للصغرى، وبنها 29 العظمى و 17 الصغرى، ورأس سدر 31 للعظمى و 20 الصغرى، و شلاتين 33 للعظمى و 22 صغرى، والطور 33 العظمى و 21 للصغرى.

كما تبلغ درجة الحرارة في طابا 31 للعظمى و 18 الصغرى، وأسيوط 32 العظمى و 18 الصغرى، ومرسى مطروح 24 العظمى و15 الصغرى، وكاترين 26 العظمى و 10 الصغرى.

وتتابع درجة الحرارة اليوم في العريش 25 العظمى و 17 للصغرى، والزقازيق 29 العظمى و 18 الصغرى، الغردقة 34 للعظمى و 21 الصغرى، والمنصورة 29 العظمى و17 الصغرى.

درجة الحرارة اليوم فى المنيا

كما تصل درجة الحرارة اليوم في المنيا 31 للعظمى و 18 للصغرى، والسويس 29 للعظمى و 19 صغرى، وبني سويف 32 العظمى و18 للصغرى، وكفر الشيخ 28 العظمى و 17 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم في حلايب 32 العظمى و 20 الصغرى، ودمنهور 28 للعظمى و 18 الصغرى، والسلوم 25 العظمى و 17 الصغرى، وطنطا 28 العظمى و 18 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة اليوم في سوهاج 33 للعظمى و 21 للصغرى، والفيوم 33 للعظمى و 19 للصغرى، والوادي الجديد 35 للعظمى و 21 الصغرى، وشبين الكوم 29 للعظمى و 18 صغرى.

درجة الحرارة فى سيوة

وأضافت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة على سيوة 29 للعظمى و 18 صغرى، وادي النطرون 28 العظمى و17 الصغرى، والأقصر 38 العظمى و 22 الصغرى، ورفح 24 العظمى و 17 الصغرى.

وتسجل درجة الحرارة اليوم في ، وبورسعيد 24 العظمى و 18 الصغرى، وأسوان 39 للعظمى و 22 الصغرى. العلمين الجديدة 22 للعظمى و 16 للصغرى رأس حدربة 31 العظمى و 20 للصغرى

ونستكمل في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الجمعة على مختلف المدن: