درجات الحرارة اليوم الجمعة 12-11-2021 في مصر

تنشر بوابة “المال” تفاصيل درجات الحرارة اليوم الجمعة على جميع المدن المصرية، وتسجل تراجع ملحوظ ليسود طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبري والوجة البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

وأضافت الأرصاد، ان مدن جنوب سيناء تشهد طقس مائل للحرارة نهارا وحار على جنوب الصعيد، فيما يسود طقس لطيف في اول الليل ومائل للبرودة في اخرة على جميع المحافظات والمدن المصرية.

وتابعت الأرصاد الجوية، أن أغلب الطرق الرئيسية والزراعية تتعرض الى شبورة مائية في الصباح الباكر، تشمل مدن القاهرة ومدن القناة ووسط سيناء والسواحل الشمالية.

درجات الحرارة في القاهرة

ونعرض في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على المدن، وتبلغ في القاهرة 26 للعظمي و17 للصغري، ودمنهور 26 للعظمي و 18 للصغري، وبني سويف 27 للعظمي و 17 للصغري.

درجات الحرارة في الإسكندرية

وأضافت الأرصاد أن درجات الحرارة اليوم تصل في الإسكندرية 26 للعظمي و 18 للصغري، وطنطا 27 للعظمي و 18 للصغري، ومرسي مطروح 26 للعظمي و 17 للصغري.

وتتوقع الأرصاد درجة الحرارة اليوم على مدن القناة، وتصل في السويس 26 للعظمي و 19 للصغري، وبورسعيد 26 للعظمي و 21 للصغري، والاسماعيلية 26 للعظمي و 18 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة في شرم الشيخ 29 للعظمي و 22 للصغري، والغردقة 29 للعظمي و 21 للصغري، العريش 26 للعظمي و 19 للصغري.

درجة الحرارة اليوم

ودرجة الحرارة في سيوة 27 للعظمي و15 للصغري، والمنصورة 27 للعظمي و 19 للصغري، وطابا 28 للعظمي و 20 للصغري، والسلوم 25 للعظمي و18 للصغري.

وأوضحت أن درجة الحرارة في مرسي علم 30 للعظمي و 19 للصغري، والفيوم 28 للعظمي و 16 للصغري، ورفح 25 للعظمي و 18 للصغري.

وتسجل في سوهاج 29 للعظمي و 17 للصغري، وأسيوط 27 للعظمي و 17 للصغري، والمنيا 28 للعظمي و 18 للصغري.

درجات الحرارة في أسوان

وتتوقع الأرصاد، أن درجات الحرارة في أسوان 33 للعظمي و 19 للصغري، والأقصر 31 للعظمي و17 للصغري، وشلاتين 32 للعظمي و 20 للصغري، وقنا تسجل 30 للعظمى و 18 للصغرى، والوادي الجديد 34 للعظمى و 18 للصغرى.

حركة الرياح

وذكرت الأرصادن أن حركة الرياح تكون معتدلة على مدار اليوم الجمعة، وتسجل سرعتها في القاهرة 14 عقدة، والسواحل الشمالية 14 عقدة، وشمال الصعيد 10 عقدة، وجنوب الصعيد 8 عقدة.

ووجهت هيئة الأرصاد الجوية عدة نصائح للمواطنين خلال تلك الفترة من الطقس، منهم ارتداء ملابس ثقيلة نوعا ما في الصباح الباكر وخاصة للأطفال، توخي الحذر علي الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية بسبب ظهور الشبورة المائية صباحا.

وتنشر بوابة “المال” الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة اليوم على كافة المدن و المحافظات المصرية: