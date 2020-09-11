درجات الحرارة اليوم الجمعة 11-9-2020 فى مصر

من المتوقع سقوط أمطار متوسطة على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر تكون رعدية أحياناً بنسبة سقوط (٣٠٪؜) وفقا لتوقعات درجات الحرارة اليوم

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية حار رطب على القاهرة والوجه البحرى شديد الحرارة على كلاً من شمال و جنوب الصعيد نهاراً.

وتري هيئة الأرصاد الجوية، بأن حالة الطقس اليوم الجمعة، حارة رطبة نهارًا، وشبورة مائية صباحًا، لطيفة ليلًا، والرياح معتدلة، مع ارتفاع في نسبة الرطوبة مما يزيد الاحساس بحرارة الطقس، علي القاهرة الكبري والوجه البحري.

حالة الطقس على السواحل

وأضافت هيئة الأرصاد، أن حالة الطقس علي السواحل الشمالية الغربية معتدلة نهارًا، فيما تكون مائلة للحرارة علي السواحل الشرقية، وشبورة مائية صباحًا، لطيفة ليلًا، وأمطار خفيفة علي مناطق متفرقة من السواحل، والرياح معتدلة.

حار في جنوب سيناء

أما حالة الطقس علي جنوب سيناء فحارة نهارًا، معتدلة ليلاً، والرياح معتدلة، مع فرص لسقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا علي مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وعلي شمال وجنوب الصعيد، فالطقس شديد الحرارة نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة، وأمطار متوسطة علي مناطق متفرقة من جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الجمعة 11-9-2020.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 36 والصغرى 24، والمحسوسة 39 للعظمي، و 27 صغري.

وفي الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24، بينما درجة الحرارة المحسوسة 34 للعظمي، و30 للصغري.

كما تسجل درجات الحرارة اليوم في شرم الشيخ فالعظمى 37 والصغرى 28، والمحسوسة 39 عظمي و 32 صغري، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 28، والمحسوسة 42 عظمي و 33 صغري.

وعلي دمنهور فالعظمى 32 والصغرى 25، والمحسوسة 35 عظمي، و 29 صغري، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمي 35 والصغرى 23، والمحسوسة 38 عظمي و 24 صغري.

درجات الحرارة في الصعيد

وتسجل درجات الحرارة اليوم في محافظة أسوان 42 درجة للعظمى و 30 للصغرى، والمحسوسة 44 عظمي و 31 صغري.

كما تسجل محافظة قنا 40 درجة للعظمى و 27 للصغرى، والمحسوسة 42 عظمي و 29 صغري، بينما تسجل الأقصر 41 للعظمي و 29 للصغري، والمحسوسة 43 عظمي و 31 صغري.

مستوي الرطوبة اليوم

وذكرت الهيئة أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 80 للعظمى و 35 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 85 للعظمى، و 50 للصغرى، وعلى شمال الصعيد 50 للعظمى و 20 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 25 للعظمى و 15 للصغري.

حالة البحر الاحمر اليوم

وأفادت الهيئة بأن حالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلي 2 متر والرياح السطحية شمالية غربية، بينما حالة البحر الأحمر خفيف إلي معتدل وارتفاع الموج يتراوح من متر إلي 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

أوضح خبراء الأرصاد، أن الزوبعة الغبارية أو الزوبعة الرملية تحدث عندما يكون الهواء بالقرب من الأرض غير مستقر للغاية، فعلى سبيل المثال، عندما تسخن الشمس التربة بشدة (التشمس)، وقد يكون الدوران في أحد الاتجاهين حول المركز.

وأضاف الخبراء أن الارتفاعات تكون عامةً أقل من 30 متراً ولكن أُبلغ عن ارتفاعات تصل إلى كيلومتر واحد.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينة العظمي الصغري القاهرة 36 24 الإسكندرية 31 24 طنطا

33 25 شبين الكوم 36 24 دمنهور 32 25 بلطيم

31 25 مطروح

30 22 السلوم

31 23 سيوة 35 23 بورسعيد

33 26 دمياط

31 26 الزقازيق

35 25 الإسماعيلية

35 23 السويس 37 24 العريش 33 23 رفح 33 22 رأس سدر

36 26 نخل 36 21 نويبع 37 30 طابا 37 26 كاترين 35 22 الطور 34 27 شرم الشيخ 37 28 الغردقة

38 28 مرسي علم 38 29 الفيوم 36 24 بني سويف 36 24 المنيا 37 24 أسيوط 38 24 سوهاج 38 27 قنا 40 27 الأقصر

41 29 أسوان 42 30 أبوسمبل

40 29 الوادى الجديد

40 28 شلاتين 38 29 حلايب 35 30

تعريف البرق والرعد

البرق ظاهرة بصرية على شكل شرارة كهربائية يحدث نتيجة تفريغ مفاجئ وعنيف لشحنات الكهربائية فى مناطق الغلاف الجوى المشحونة .ويحدث البرق والرعد مصاحباً للعواصف الرعدية .