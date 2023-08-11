درجات الحرارة اليوم الجمعة 11-8-2023 في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل درجات الحرارة اليوم الجمعة على مختلف المدن والأنحاء، وتنشط حركة الرياح على بعض المناطق مما تسهم في تلطيف الجو ليلا وانكسار موجه الحرارة، وتسجل في القاهرة 33 للعظمى.

وأضافت الأرصاد، أن حالة الطقس على مدن القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية طقس حار رطب نهارا و يصل الى شديد الحرارة نهارا على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

كما يسود طقس معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد وحتي شمال الصعيد ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مع نشاط للرياح بسرعة تتراوح من 15 الى 19 عقدة على المدن في فترات متقطعة.

درجات الحرارة في القاهرة

ونرصد في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الجمعة على المدن، وتبلغ في القاهرة 33 العظمى و 24 الصغرى، والفيوم 36 العظمى و 24 الصغرى، وسوهاج 38 للعظمى و 25 الصغرى، ورأس حدربة 37 العظمى و 28 الصغرى.

درجات الحرارة في الإسكندرية

كما تصل درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 30 للعظمى و 23 الصغرى، و أبو سمبل 41 العظمى و 28 الصغرى، والعريش 30 العظمى و 24 الصغرى، وبنها 33 العظمى و 24 الصغرى.

وتابعت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة اليوم في دمنهور 33 للعظمى و 24 الصغرى، والأقصر 40 العظمى و 26 الصغرى، والسلوم 32 العظمى و 24 الصغرى، و وشبين الكوم 33 للعظمى و 24 صغرى.

وذكرت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة اليوم في الغردقة 38 للعظمى و 28 الصغرى، وأسوان 41 العظمى و 28 الصغرى، والطور 36 العظمى و 26 الصغرى، والإسماعيلية 34 العظمى و 23 الصغرى.

وأضافت الأرصاد، أن درجة الحرارة اليوم في بورسعيد 31 العظمى و 25 الصغرى، والمنيا 36 للعظمى و 24 الصغرى، ورفح 30 العظمى و 24 الصغرى، وسفاجا 37 العظمى و 29 الصغرى.

درجة الحرارة اليوم فى كفر الشيخ

وذكرت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة اليوم في كفر الشيخ 32 العظمى و 23 الصغرى، ودمياط 30 العظمى و 25 الصغرى، والعلمين الجديدة 30 للعظمى و 23 الصغرى، والسويس 33 العظمى و 24 الصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة في مرسى علم 38 للعظمى و 29 الصغرى، ورأس سدر 40 للعظمى و 25 الصغرى، ورأس غارب 37 العظمى و 28 الصغرى، والمنصورة 34 العظمى و 24 الصغرى.

وتصل درجة الحرارة في بني سويف 36 العظمى و 24 الصغرى، والزقازيق 34 العظمى و 24 الصغرى، وكاترين 33 العظمى و 17 الصغرى، و والعاصمة الإدارية 34 درجة و24 الصغرى، وادي النطرون 34 العظمى و 23 الصغرى.

درجة الحرارة فى سيوة

وأضافت الأرصاد الجوية، ان درجة الحرارة في سيوة 36 للعظمى و 23 صغرى، وقنا 39 العظمى و 25 الصغرى، وطابا 36 للعظمى و 25 الصغرى، ومرسى مطروح 29 العظمى و 23 الصغرى.

وتابعت الأرصاد، ان درجة الحرارة في نخل 38 العظمى و 20 الصغرى، وطنطا 33 العظمى و 23 الصغرى، وأبو رماد 38 العظمى و30 الصغرى، وشلاتين 40 للعظمى و 28 صغرى.

كما تصل درجة الحرارة في شرم الشيخ 38 للعظمى و 29 الصغرى، وحلايب 37 العظمى و 30 الصغرى، والوادي الجديد 40 للعظمى و 27 الصغرى، 6 أكتوبر 34 العظمى و23 الصغرى.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن تتراوح حالة البحر المتوسط من معتدل الى مضطرب وارتفاع الموج من.5 1 الى 2.5متر واتجاه الرياح شمالية غربية، فيما تعتدل حالة البحر الأحمر وارتفاع الموج من 1.75 الى 2.25 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

وننشر في التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم الجمعة على مختلف المدن: