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درجات الحرارة اليوم الجمعة 11-6-2021 في مصر

تسجل درجات الحرارة فى الإسكندرية 29 للعظمي و21 للصغري
عصام عميرة 12:26 ص, الجمعة, 11 يونيو 21 12:26 ص, الجمعة, 11 يونيو 21

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن تتحسن الحالة الجوية على معظم الأنحاء ابتداء من اليوم الجمعة، إذ تنخفض درجات الحرارة اليوم وتسجل فى القاهرة 35 للعظمي و22 للصغري ، ليسود طقس حار على القاهرة والوجه البحري نهارا لطيف ليلا معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة البحر الاحمر تتعرض إلى اضطراب وخليج السويس مما يؤدي الي ارتفاع الامواج للتراوح ارتفاعها من 3 الى 5 امتار، وتسجل درجات الحرارة اليوم فى السويس 38 للعظمي و 25 للصغري.

الطقس فى القاهرة

كما تسجل سرعة الرياح اليوم على القاهرة الكبري 16 عقدة، والسواحل الشمالية 14 عقدة، وشمال الصعيد 18 عقدة مثيرة للرمال، وتبلغ فى جنوب الصعيد 17 عقدة، مع فرص لتساقط الامطار بشكل طفيف على السواحل الغربية بنسبة 20 %، ويصاحب ذلك نشاط رياح على مناطق متفرقة من الجمهورية مما يخفف من الاحساس بحدة الطقس .

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درجات الحرارة

وترصد محطات هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة اليوم على المحافظات المصرية، وتسجل في القاهرة 35 للعظمي و 22 للصغري، وتبلف في الإسكندرية 29 للعظمي و21 للصغري، وطنطا 34 للعظمي و22 للصغري.

وتابعت الأرصاد أن تصل درجة الحرارة فى بورسعيد 28 للعظمي و22 للصغري، والإسماعيلية 37 للعظمي و25 للصغري، وتبلغ فى السويس 38 للعظمي و25 للصغري، فيما تسجل فى العريش 30 للعظمي و23 للصغري.

درجات الحرارة في شرم الشيخ

وأضافت الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة على طابا 34 للعظمي و 22 للصغري، وكاترين 31 للعظمي و 20 للصغري، وشرم الشيخ 38 للعظمي و 28 للصغري، والغردقة 38 للعظمي و 28 للصغري.

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درجة الحرارة في سوهاج

واوضحت الارصاد، أن درجات الحرارة على مدن الصعيد تبلغ في الفيوم 40 للعظمي و 26 للصغري، ووبني سويف 41 للعظمي و 26 للصغري، والمنيا 40 للعظمي و 23 للصغري، واسيوط 41 للعظمي و 23 للصغري، وسوهاج 42 للعظمي و 26 للصغري.

كما تسجل درجة الحرارة فى أسوان اليوم تسجل 45 للعظمي و 28 للصغري، والأقصر 44 للعظمي و 28 للصغري، وقنا 43 للعظمي و 27 للصغري، والوادي الجديد 44 للعظمي و 28 للصغري.

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نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد الجوية، أن نسبة الرطوبة اليوم على القاهرة الكبرى والوجه البحري 70% للعظمى و25 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 80 للعظمى، و40 للصغرى.

كما تصل نسبة الرطوبة على شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلى 30 للعظمى و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 25 للعظمى و15 للصغري.

وتنشر بوابة “المال” الإلكترونية تفاصيل درجات الحرارة اليوم على المدن المصرية :

درجات الحرارة
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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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