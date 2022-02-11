درجات الحرارة اليوم الجمعة 11-2-2022 فى مصر

تتوقع هيئة الأرصاد انحصار فرص سقوط الأمطار على السواحل الشرقية، وفق درجات الحرارة اليوم، مع تحرك المنخفض العلوي وتشهد باقي الأنحاء تحسن في الأحوال الجوية وارتفاع نسبي في الحرارة، وتحسن الأحوال الجوية علي كافة المناطق.

وأضافت الأرصاد الجوية أنه من المتوقع وجود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء، ومائل للدفء جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومعتدل على شمال الصعيد.

شديد البرودة ليلاً

وطقس شديد البرودة ليلا على كافة الانحاء، وتصل إلى الصقيع على شمال الصعيد وسيناء، ليسود طقس غائم جزئيا بعض الأوقات.

وحذرت الأرصاد، من تكون شبورة مائية نهارا على الطرق الرئيسية والزراعية على مدن القاهرة والوجة البحري وشمال الصعيد.

درجات الحرارة فى القاهرة

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على جميع المدن والمحافظات، وتبلغ القاهرة تبلغ 18 للعظمى و10 للصغرى، وشبين الكوم 18 للعظمى و11 للصغرى.

درجات الحرارة فى الاسكندرية

كما تسجل درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 18 للعظمي و 10 للصغري، وطنطا 18 للعظمي و10 للصغرى، ومرسي مطروح 16 للعظمي و11 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة في بورسعيد 17 للعظمى و9 للصغرى، والإسماعيلية 18 للعظمى و10 للصغرى، والسويس 18 للعظمى و10 للصغرى، ودمنهور 18 للعظمى و10 للصغرى.

وتسجل درجة الحرارة اليوم فى العريش 17 للعظمى و10 للصغرى، ورفح 17 للعظمى و10 للصغرى، وراس سدر 19 للعظمى و11 للصغرى، ونخل 17 للعظمى و6 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم فى طابا 17 للعظمى و14 للصغرى، وكاترين 14 للعظمى وصفر للصغرى، والطور 22 للعظمى و12 للصغرى، والسلوم 15 للعظمي و10 للصغرى.

درجة الحرارة اليوم

وتبلغ درجة الحرارة فى شرم الشيخ 21 للعظمى و14 للصغرى، والغردقة 20 للعظمى و13 للصغرى، ومرسي علم 20 للعظمى و12 للصغرى، والفيوم 18 للعظمى و5 للصغرى.

وتصل الحرارة في بني سويف 18 للعظمى و6 للصغرى، والمنيا 19 للعظمى و5 للصغرى، وأسيوط 19 للعظمى و5 للصغرى، وسوهاج 19 للعظمى و5 للصغرى.

وتسجل درجات الحرارة اليوم على أسوان 21 للعظمى و10 للصغرى، والوادي الجديد 19 للعظمى و9 للصغرى، والأقصر 20 للعظمى و9 للصغرى، وقنا 20 للعظمى و7 للصغرى.

حالة البحر المتوسط

وتتراوح حالة البحر المتوسط اليوم من خفيف الى معتدل، بارتفاع 1 متر الى 1.5 متر، فيما تتراوح من معتدل بارتفاع 1.5 و 2.5 متر، وحركة رياح شمالية غربية وشمالية شرقية.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على جميع المدن والمحافظات المصرية: