لايف

درجات الحرارة اليوم الجمعة 11-2-2022 فى مصر

وتسجل درجات الحرارة فى القاهرة 18 للعظمي
عصام عميرة 9:22 ص, الجمعة, 11 فبراير 22 9:22 ص, الجمعة, 11 فبراير 22

شارك الخبر مع أصدقائك

تتوقع هيئة الأرصاد انحصار فرص سقوط الأمطار على السواحل الشرقية، وفق درجات الحرارة اليوم، مع تحرك المنخفض العلوي وتشهد باقي الأنحاء تحسن في الأحوال الجوية وارتفاع نسبي في الحرارة، وتحسن الأحوال الجوية علي كافة المناطق.

وأضافت الأرصاد الجوية أنه من المتوقع وجود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء، ومائل للدفء جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومعتدل على شمال الصعيد.

شديد البرودة ليلاً

وطقس شديد البرودة ليلا على كافة الانحاء، وتصل إلى الصقيع على شمال الصعيد وسيناء، ليسود طقس غائم جزئيا بعض الأوقات.

وحذرت الأرصاد، من تكون شبورة مائية نهارا على الطرق الرئيسية والزراعية على مدن القاهرة والوجة البحري وشمال الصعيد.

اقرأ أيضا  جنرال إلكتريك ومؤسسة بهية يوقعان اتفاقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي بعلاج سرطان الثدي

درجات الحرارة فى القاهرة

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على جميع المدن والمحافظات، وتبلغ القاهرة تبلغ  18 للعظمى و10 للصغرى، وشبين الكوم 18 للعظمى و11 للصغرى.

درجات الحرارة فى الاسكندرية

كما تسجل درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية 18 للعظمي و 10 للصغري، وطنطا 18 للعظمي و10 للصغرى، ومرسي مطروح 16 للعظمي و11 للصغري.

وتبلغ درجة الحرارة في بورسعيد 17 للعظمى و9 للصغرى، والإسماعيلية 18 للعظمى و10 للصغرى، والسويس 18 للعظمى و10 للصغرى، ودمنهور 18 للعظمى و10 للصغرى.

اقرأ أيضا  مصدر أمني يوضح حقيقة احتجاز كريم الشاعر في قسم المعادي

وتسجل درجة الحرارة اليوم فى العريش 17 للعظمى و10 للصغرى، ورفح 17 للعظمى و10 للصغرى، وراس سدر 19 للعظمى و11 للصغرى، ونخل 17 للعظمى و6 للصغرى.

وتصل درجة الحرارة اليوم فى طابا 17 للعظمى و14 للصغرى، وكاترين 14 للعظمى وصفر للصغرى، والطور 22 للعظمى و12 للصغرى، والسلوم 15 للعظمي و10 للصغرى.

درجة الحرارة اليوم

وتبلغ درجة الحرارة فى شرم الشيخ 21 للعظمى و14 للصغرى، والغردقة 20 للعظمى و13 للصغرى، ومرسي علم 20 للعظمى و12 للصغرى، والفيوم 18 للعظمى و5 للصغرى.

وتصل الحرارة في بني سويف 18 للعظمى و6 للصغرى، والمنيا 19 للعظمى و5 للصغرى، وأسيوط 19 للعظمى و5 للصغرى، وسوهاج 19 للعظمى و5 للصغرى.

اقرأ أيضا  درجات الحرارة اليوم الأحد 6-2-2022 فى مصر

وتسجل درجات الحرارة اليوم على أسوان 21 للعظمى و10 للصغرى، والوادي الجديد 19 للعظمى و9 للصغرى، والأقصر 20 للعظمى و9 للصغرى، وقنا 20 للعظمى و7 للصغرى.

حالة البحر المتوسط

وتتراوح حالة البحر المتوسط اليوم من خفيف الى معتدل، بارتفاع 1 متر الى 1.5 متر، فيما تتراوح من معتدل بارتفاع 1.5 و 2.5 متر، وحركة رياح شمالية غربية وشمالية شرقية.

ونعرض فى التقرير تفاصيل درجات الحرارة اليوم على جميع المدن والمحافظات المصرية:

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

ملف الكاتب عصام عميرة

اقرأ أيضاً

«الصحة»: تسجيل 2189 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ووفاة 62 حالة

المال - خاص 12:55 ص, الجمعة, 11 فبراير 22

حبس 3 متهمين بالشرقية في قضية الفتاة هايدي 6 سنوات

المال - خاص 6:23 م, الخميس, 10 فبراير 22

«التعليم» تنفذ برنامجا تدريبيا لمسئولي التقويم والامتحانات بمدارس التكنولوجيا التطبيقية

جهاد سالم 5:58 م, الخميس, 10 فبراير 22

محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الرصف بمراكز أبو النمرس والحوامدية والبدرشين

محمود محسن 5:46 م, الخميس, 10 فبراير 22

نادي القضاة يهنئ المستشار بولس فهمي برئاسة المحكمة الدستورية العليا

المال - خاص 5:21 م, الخميس, 10 فبراير 22

ضبط أحد مروجي العملات الافتراضية في الإسكندرية

أماني عوض 5:09 م, الخميس, 10 فبراير 22