درجات الحرارة اليوم الجمعة 11-12-2020 فى مصر

يسود اليوم طقس دافئ على السواحل الشمالية مائل للدفء على القاهرة حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهاراً، وبارد على شمال البلاد شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد ليلاً، عن درجات الحرارة اليوم.

وحركة الرياح معتدلة تنشط على القاهرة وشمال الصعيد ومناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، كما تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، بحسب هيئة الأرصاد الجوية.

الطقس في القاهرة

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية، بأنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة علي بعض المناطق من (الإسكندرية، السلوم ومطروح).

وأضافت أن طقس السواحل الشمالية دافئ نهارًا، بارد ليلا، والرياح معتدلة أحيانا مثيرة للرمال والأتربة علي بعض المناطق من السواحل الشمالية.

الطقس في سيناء

أما طقس جنوب سيناء مائل للحرارة نهارًا، بارد ليلاً، والرياح معتدلة تنشط علي خليج السويس مما يؤدي لاضطراب في الملاحة البحرية.

الطقس في الصعيد

وعلي شمال الصعيد فالطقس مائل للحرارة نهارًا، شديد البرودة ليلا والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، بينما طقس جنوب الصعيد حار نهارًا، شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة، حيث تتأثر شمال البلاد بامتداد منخفض جوي، بينما تتأثر جنوب البلاد بامتداد مرتفع جوي.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الجمعة 11-12-2020.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 25 والصغرى 12، وفي الإسكندرية العظمى 21 والصغرى 12.

أما شرم الشيخ العظمى 26 والصغرى 17، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 16.

وتسجل درجات الحرارة في دمنهور للعظمى 23 والصغرى 13، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 24 والصغرى 11.

وتسجل درجات الحرارة اليوم، في محافظة أسوان 31 درجة للعظمى و 11 للصغرى، وعلي محافظة قنا 29 درجة للعظمى و 11 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 30 للعظمي و 11 للصغري.

الرطوبة اليوم

ولفتت الهيئة إلي أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري تسجل 80% للعظمى و 28 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 85 للعظمى، و 45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 60 للعظمى و 30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 40 للعظمى و 20 للصغري.

حالة البحرين اليوم

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية ان تشهد حالة البحر المتوسط خفيف الى معتدلة طوال اليوم مع ارتفاع في الأمواج يتراوح بين 1.5 إلى 1 متر، بحسب درجات الحرارة اليوم.

وأضافت هيئة الأرصاد أن تستقر حالة البحر الأحمر من خفيف إلى معتدلة وتصل ارتفاع الأمواج به إلى 1.5 متر و1 متر خلال طقس اليوم، مع رياح سطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينة العظمي الصغري القاهرة 25 12 الإسكندرية 21 12 طنطا

24 13 شبين الكوم 24 12 دمنهور 23 13 بلطيم

24 13 مطروح

21 13 السلوم

20 13 سيوة 24 11 بورسعيد

24 14 دمياط

23 12 الزقازيق

25 13 الإسماعيلية

26 14 السويس 25 14 العريش 25 13 رفح 25 13 رأس سدر

26 13 نخل 23 7 نويبع 24 16 طابا 24 15 كاترين 20 5 الطور 24 15 شرم الشيخ 25 16 الغردقة

26 15 مرسي علم 25 14 الفيوم 24 11 بني سويف 24 10 المنيا 25 10 أسيوط 25 10 سوهاج 23 11 قنا 24 12 الأقصر

24 11 أسوان 25 12 أبوسمبل

25 13 الوادى الجديد

25 9 شلاتين 28 18 حلايب 26 20