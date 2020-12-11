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درجات الحرارة اليوم الجمعة 11-12-2020 فى مصر

تسجل درجة الحرارة في أسوان 31 للعظمى و11 للصغرى
عصام عميرة 7:00 ص, الجمعة, 11 ديسمبر 20 7:00 ص, الجمعة, 11 ديسمبر 20

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يسود اليوم طقس دافئ على السواحل الشمالية مائل للدفء على القاهرة حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهاراً، وبارد على شمال البلاد شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد ليلاً، عن درجات الحرارة اليوم.

وحركة الرياح معتدلة تنشط على القاهرة وشمال الصعيد ومناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، كما تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، بحسب هيئة الأرصاد الجوية.

الطقس في القاهرة

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية، بأنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة علي بعض المناطق من (الإسكندرية، السلوم ومطروح).

وأضافت أن طقس السواحل الشمالية دافئ نهارًا، بارد ليلا، والرياح معتدلة أحيانا مثيرة للرمال والأتربة علي بعض المناطق من السواحل الشمالية.

الطقس في سيناء

أما طقس جنوب سيناء مائل للحرارة نهارًا، بارد ليلاً، والرياح معتدلة تنشط علي خليج السويس مما يؤدي لاضطراب في الملاحة البحرية.

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الطقس في الصعيد

وعلي شمال الصعيد فالطقس مائل للحرارة نهارًا، شديد البرودة ليلا والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، بينما طقس جنوب الصعيد حار نهارًا، شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة، حيث تتأثر شمال البلاد بامتداد منخفض جوي، بينما تتأثر جنوب البلاد بامتداد مرتفع جوي.

وننشر في هذا التقرير بيانًا يعرض درجات الحرارة اليوم الجمعة 11-12-2020.

درجات الحرارة

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 25 والصغرى 12، وفي الإسكندرية العظمى 21 والصغرى 12.

أما شرم الشيخ العظمى 26 والصغرى 17، بينما الغردقة درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 16.

وتسجل درجات الحرارة في دمنهور للعظمى 23 والصغرى 13، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 24 والصغرى 11.

وتسجل درجات الحرارة اليوم، في محافظة أسوان 31 درجة للعظمى و 11 للصغرى، وعلي محافظة قنا 29 درجة للعظمى و 11 للصغرى، بينما تسجل الأقصر 30 للعظمي و 11 للصغري.

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الرطوبة اليوم

ولفتت الهيئة إلي أن نسبة الرطوبة علي القاهرة الكبرى والوجه البحري تسجل 80% للعظمى و 28 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل نسبة الرطوبة إلى 85 للعظمى، و 45 للصغرى.

وفي شمال الصعيد فتصل نسبة الرطوبة إلي 60 للعظمى و 30 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 40 للعظمى و 20 للصغري.

حالة البحرين اليوم

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية ان تشهد حالة البحر المتوسط خفيف الى معتدلة  طوال اليوم مع ارتفاع في الأمواج يتراوح بين 1.5 إلى 1 متر، بحسب درجات الحرارة اليوم.

وأضافت هيئة الأرصاد أن تستقر حالة البحر الأحمر من خفيف إلى معتدلة وتصل ارتفاع الأمواج به إلى 1.5 متر و1 متر خلال طقس اليوم، مع رياح سطحية شمالية غربية.

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وفيما يلي بيان يوضح درجات الحرارة الصغرى والعظمى على مدن ومحافظات مصر:

المدينةالعظميالصغري
القاهرة2512
الإسكندرية2112
طنطا
2413
شبين الكوم2412
دمنهور2313
بلطيم
2413
مطروح
2113
السلوم
2013
سيوة2411
بورسعيد
2414
دمياط
2312
الزقازيق
2513
الإسماعيلية
2614
السويس2514
العريش2513
رفح2513
رأس سدر
2613
نخل237
نويبع2416
طابا2415
كاترين205
الطور2415
شرم الشيخ2516
الغردقة
2615
مرسي علم2514
الفيوم2411
بني سويف2410
المنيا2510
أسيوط2510
سوهاج2311
قنا2412
الأقصر
2411
أسوان2512
أبوسمبل
2513
الوادى الجديد
259
شلاتين2818
حلايب2620
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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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